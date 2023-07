Den wichtigsten Wunsch der Kunden befriedigen – das geht kostenlos

In 2022 hat die IKK classic mit dem Produkt „Content-Hub – Gesund.Machen.“ den Assekuranz- Award in der Kategorie „DIGITAL KRANKEN“ gewonnen. Das ist eine starke Auszeichnung, von der Vermittler/innen profitieren können. Denn, nach Ihren Wünschen gefragt, nennen weit mehr als die Hälfte der Deutschen Gesundheit an erster Stelle. Was könnte besser für ein Verkaufsgespräch sein, als den wichtigsten Wunsch der Kunden zu unterstützen – und das kostenlos.

Im Online-Magazin „Gesund.Machen.“ der IKK classic werden Versicherte monatlich und umfassend über aktuelle Themen aus der Welt der Gesundheit – von interaktiven Infografiken über praxisnahe Tipps & Tricks rund um die Leistungsangebote hin zu packenden Reportagen – leicht verständlich informiert. Dabei gibt es für jeden Interessantes und Relevantes zu entdecken. Auch Vermittler/innen können sich das Know-how zu Nutze machen und so dem Small-Talk eine nachhaltige Note geben.

Ein Beispiel: Deutschland gehört neben den USA, Finnland und Österreich schon länger zu den Spitzenreitern, wenn es um Operationen geht. Doch jeder operative Eingriff – auch ein kleiner – ist mit Risiken verbunden. Dennoch wird in Deutschland immer häufiger operiert. Auch dann, wenn eine Operation gar nicht nötig ist. Häufigste Folgen: Übelkeit und Erbrechen, Schmerzen, Blutungen und Blutergüsse sowie Wundinfektionen, Wundheilungsstörungen oder Narbenbildungen. Hinzu kommt vielfach, dass die Operation die Grundbeschwerden gar nicht lindert.

Die Meinung eines zweiten Arztes oder Facharztes kann unnötige Operationen und damit Risiken vermeiden. Wie eine repräsentative Umfrage der IKK classic unter 1.227 Teilnehmern zeigt, sind viele Versicherte beim Thema Zweitmeinung unsicher oder zu wenig informiert: Über die Hälfte aller Befragten (55 Prozent) gaben etwa an, dass sie noch nie eine Zweitmeinung eingeholt haben. Hinzu kommt: Nur 44,6 Prozent der Teilnehmer wussten, dass die IKK classic beim Einholen einer Zweitmeinung unterstützt.

