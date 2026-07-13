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Versicherungen

Demnächst länger im Ausland? Warum sich eine Anwartschaft schon heute lohnt

Ein längerer Auslandsaufenthalt oder ein dauerhafter Umzug will gut geplant sein. Neben Finanzen, Steuern oder Altersvorsorge wird ein wichtiger Aspekt jedoch oft unterschätzt: der passende Krankenversicherungsschutz.

Was viele nicht wissen: Für den Abschluss einer langfristigen internationalen Krankenversicherung ist in der Regel eine Gesundheitsprüfung erforderlich. Wer heute gesund ist, erfüllt diese Voraussetzungen meist problemlos. Bis zur Ausreise können jedoch Monate oder Jahre vergehen. Eine Erkrankung oder ein Unfall in dieser Zeit kann den späteren Abschluss erschweren oder zu Risikozuschlägen führen.

Eine Anwartschaft auf die internationale Krankenversicherung EXPAT INFINITY schafft hier Planungssicherheit. Sie sichert Ihnen den Versicherungsschutz auf Basis Ihres heutigen Gesundheitszustands. Beginnt Ihr Auslandsaufenthalt, wird der Vertrag ohne erneute Gesundheitsprüfung aktiviert – auch wenn sich Ihr Gesundheitszustand zwischenzeitlich verändert hat.

Ingo Trosiner

Vertriebsdirektor BDAE

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