CHARTA und blau direkt vereinbaren strategische Partnerschaft

Der Maklerverbund CHARTA Börse für Versicherungen AG und blau direkt bündeln in Zukunft ihre Kräfte, um Makler:innen den besten Service zu bieten. CHARTA-Partnerunternehmen verfügen zukünftig über die Technologie von blau direkt, um Ihren Maklerbetrieb auch bei Streubeständen zukunftsfähig aufzustellen.

“Wir waren auf der Suche nach den besten Prozessen für unsere Maklerbetriebe und wollten unseren Partnerunternehmen mehr als nur eine veraltete Postbox bereitstellen. Hier haben wir uns verschiedene Systeme angeschaut. Wichtig war nicht nur ein Maklerverwaltungsprogramm für die Direktanbindungen, sondern eine Komplettlösung inkl. Servicierung für im Markt verteilte Bestände und eine Kunden-App. blau direkt bietet uns hier das Beste, was aktuell am Markt verfügbar ist. Damit bieten wir Durchgängigkeit in der Dokumentenverarbeitung und 100 % Servicierung, die einzigartig ist”, so Ulrich Neumann, Vorstand der CHARTA. Den Partner:innen der CHARTA wird somit zukünftig das Beste aus zwei Welten geboten.

Zum einen können die Makler:innen weiterhin ihre Direktvereinbarungen über die prämierte Abschlussstrecke “Beraten und Tarifieren” mit den exklusiven CHARTA-Konzepten nutzen. Zum anderen können Makler:innen ihre Streubestände über CHARTA.POOL GmbH (vormals DÜSEV), Geschäft poolen. Damit erhalten die CHARTA-Partnerunternehmen den vollen Marktzugang und können alles über verbundene Systeme abwickeln. Brüche und umständliche Insellösungen gehören damit der Vergangenheit an. Zudem können Makler:innen zukünftig auf die Systemwelt von blau direkt zurückgreifen, wie z. B. das Maklerverwaltungsprogramm “Ameise” oder die Ausschreibungsplattform “Panda”. Für den Wechsel auf die neuen Umgebungen bietet CHARTA den kostenfreien Import von Daten an und hilft Ihren Partnern beim Wechsel auf modernere Systeme. Hier kann CHARTA zukünftig auf die jahrzehntelange Erfahrung von blau direkt zurückgreifen. CHARTA.POOL GmbH wird zukünftig als Poollösung alle gängigen Sparten und Versicherer bedienen. Damit bekommt jeder über ein System einen Vollsortimenter in die Hand. Der Pool der CHARTA bleibt damit der einzige Pool in Maklerhand und bietet selbstverständlich 100 % Bestandsschutz.

An blau direkt angeschlossene Makler:innen können zukünftig ebenso CHARTA-Vorteile nutzen. So können sie ihre Direktanbindungen über CHARTA verwalten, alle CHARTA-Konzepte sowie die prämierte Abschlussstrecke „Beraten und Tarifieren“ nutzen und über die Schnittstelle mit Daten und Dokumenten in ihre Ameise zurückführen. Zusätzlich können Sie diese kostenfrei über Octi Basic servicieren lassen. “Die Philosophie unserer Häuser ist sehr ähnlich. Wir wollen beide 100 Prozent Freiheit für unsere Partner:innen. Es geht nicht darum, ob Direktvereinbarung oder Pool. Es geht um das ‘Und’. Wir sind Technologieplattform und wollen die maximale unternehmerische Bewegungsfreiheit ermöglichen. Dies geht nur mit einer Technologie, die den Makler:innen wirklich Arbeit abnimmt und Zeit fürs Wesentliche ermöglicht.

Durch die Kooperation mit CHARTA kann blau direkt ihren Makler:innen diese Qualität nun auch bei Direktanbindungen bieten. Damit garantieren wir die Zukunftsfähigkeit unserer Partner:innen. Zusammen sichern wir die 100%ige Unabhängigkeit für Maklerbetriebe in Deutschland „, so Ulf Papke, Chief Digital Officer Sales von blau direkt. Aktuell wurde ein Fahrplan für die schrittweise Umsetzung vereinbart. Die wechselseitige Implementierung der Services für beide Häuser soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

(blau direkt GmbH/CHARTA Börse für Versicherungen AG)