Mein Geld und Charta schließen Medienpartnerschaft

Berlin, den 20. Juni 2023 – Die Mein-Geld-Mediengruppe und die Charta Börse für Versicherungen AG haben mit sofortiger Wirkung eine Medienpartnerschaft geschlossen. Die Mein-Geld-Mediengruppe wird die Charta dabei über alle Kanäle -Print, Online, Video- mit ihrem crossmedialen Medienkonzept unterstützen.

Statements zur Medienpartnerschaft

Ulrich Neumann, Vorstand: „Wir von der Charta freuen uns, bei unserer Neuausrichtung von der Mein-Geld-Mediengruppe begleitet zu werden. Charta wird sich künftig als Experten-Netzwerk für Makler positionieren, Die Charta Börse für Versicherungen AG befindet sich zu 100 Prozent in Maklerhand. Mit der Medienpartnerschaft wollen wir unser Konzept schnell und effektiv in unserer Zielgruppe bekannt machen.“

Isabelle Hägewald, Geschäftsführerin Mein-Geld-Mediengruppe: „Wir freuen uns, mit Charta einen extrem kunden- und maklerorientiert ausgerichtetes Unternehmen als Medienpartner unterstützen zu können. Mit unserem einzigartigen crossmedialen Konzept werden wir die Neuausrichtung der Charta zielgenau platzieren und bekannt machen.“

Über Mein-Geld-Medien

Die Mein-Geld-Mediengruppe gibt mit dem Magazin Mein Geld eines der ältesten und etabliertesten Anlegermagazinen in Deutschland heraus. Später wurde das Print-Magazin durch ein innovatives Konzept ergänzt: Relevante Informationen werden crossmedial in Bild, Text, Video, Radio und Social Media verbreitet. Die Mein-Geld-Mediengruppe bietet so ihren Kunden eine einzigartige zielgenaue Reichweite am Markt.

Über Charta

Charta ist ein Maklerverbund, der vor über 25 Jahren mit einer damals revolutionären Software an den Markt ging. 150 Versicherungsmakler gründeten mit 1.000.000 DM Startkapital ihre eigene Charta. Damit ist Charta der älteste Verbund von Versicherungsmaklern seiner Art und steht bis heute für den Unabhängigkeitsanspruch souveräner Versicherungsmakler. Mittlerweile hat Charta mit 300 angeschlossenen Maklern weit über 100.000 Verträge mit eigenen Deckungskonzepten platziert und zählt auf diesem Gebiet zu den erfolgreichsten Dienstleistern am Markt.

