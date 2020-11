Boomsparte Tierkrankenversicherung

Ein Haustier zu besitzen, bedeutet aber auch Verantwortung – ein Leben lang. Dabei kann vor allem die gesundheitliche Fürsorge schnell teurer werden als zunächst gedacht. Unfälle und schwere Krankheiten sind mit hohen Rechnungen verbunden. Gegen diese Kosten sollten sich Tierliebhaber umfassend versichern. In Deutschland leben Millionen von Hunde und Katzen allerdings ohne eine Krankenver- sicherung. Die aktuelle Corona- Krise hat die Nachfrage nach Haustieren noch einmal stark ansteigen lassen. Dies stellt ein enormes Beratungspotenzial dar.

DFV-TIERKRANKENSCHUTZ

Die Deutsche Familienversicherung bietet eine leistungsstarke Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen an, mit der sich Tierhalter rundum sicher fühlen können. Der DFV-TierkrankenSchutz ist in drei Tarifvarianten erhältlich und lässt sich aufgrund der transparenten Bedingungen besonders leicht in der Kundenberatung einsetzen. Bei der Vollversicherung für Hunde und Katzen ist alles drin!

Leistungen im Überblick:

• Bis zu 100 Prozent Kostenerstattung für ambulante und stationäre Heilbehandlungen

• Operationen nach Unfall und Krankheit

• Einmalige Gesundheitspauschale für Vorsorgemaßnahmen

• Abrechnung bis zum 3-fachen GOT-Satz

• Weltweiter Schutz

Wie bei allen Produkten der DFV gilt auch für den DFV-TierkrankenSchutz: einfache Beratung, schneller Online-Abschluss. In allen drei Tarifen sind die wesentlichen Versicherungsleistungen enthalten.

Ihr Kunde entscheidet nur noch, in welcher Höhe sein Eigenanteil erstattet wird: 60 Prozent (Komfort),

80 Prozent (Premium) oder 100 Prozent (Exklusiv).

Der DFV-TierkrankenSchutz bietet zudem weitere Vorteile:

• Keine Wartezeit

• Einfache Gesundheitsfrage (Ist Ihr Tier aktuell krank?)

• Alle Rassen sind ohne Beitragsaufschläge versicherbar

Die Online-Registrierung als Vertriebspartner über www.dfv.ag/partnervertrieb dauert nur wenige Minuten und die Anbindung erfolgt werktags innerhalb von 24 Stunden. Danach erhalten Sie unsere Abschlussstrecken als Link oder iFrame, damit Sie unsere Tarife direkt auf Ihrer Homepage anbieten können. Die Policen werden noch am Tag des Abschlusses digital übermittelt.



(DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG)