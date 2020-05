Basler Versicherungen erweitern ihr Angebot zur Altersvorsorge um neue Garantiepolice

Es enthält eine endfällige Garantie in Höhe von maximal 80 Prozent der Beitragssumme. Die Basler hat über 150 Jahre Erfahrung in der Altersvorsorge und gehört zu den ersten Anbietern von Fondspolicen in Deutschland.

Basler Invest Garant

Die Philosophie des Produktes ist so einfach wie intelligent: Ziel ist, dass der Kunde die gesamte Laufzeit mit einem hohen Anteil seines Vertragsvermögens in Investmentfonds investiert ist.

Der „Basler Garant Tracker“ beobachtet dabei täglich das Vertragsvermögen und sorgt für den richtigen Anlagemix. Der Clou: In Zeiten besonders hoher Volatilität kann täglich reagiert werden, im Normalfall aber erfolgt die Allokation der Beiträge monatlich. Damit sollen allzu große Bewegungen des Kapitals vermieden werden. „Das ist aktuell die modernste Art, eine solche Garantie abzubilden, ohne dass ein Wertsicherungsfonds genutzt werden muss“ erläutert Maximilian Beck, Vorstand Basler Lebensversicherungs-AG und Exklusivvertrieb und ergänzt: „Während manche Verfahren grundsätzlich täglich umschichten, andere wiederum nur monatlich, haben wir hier einen besonders flexiblen Mechanismus, der die aktuelle Marktsituation berücksichtigt.“

Die Höhe der Garantie kann von 10 Prozent bis 80 Prozent der Beitragssumme frei gewählt werden. Hier steht die Renditeperspektive im Vordergrund: Im Markt etablieren sich im aktuellen Niedrigzinsumfeld vermehrt Modelle mit Absicherungen bis 80 Prozent. Damit lässt sich eine gute Partizipation an den Renditen der Investmentfonds darstellen.

Das Herzstück des Produktes ist neben der Garantie die Fondsanlage: Als Investment-Experte bietet die Basler hier ein Fonds-Universum mit über 120 attraktiven Blockbuster-Fonds, Nachhaltigkeitsfonds und einem umfangreichen ETF Portfolio. Jeder Fonds durchläuft ein anspruchsvolles Auswahlverfahren.

Die Leistung auf den Punkt – so lässt sich die Produktinnovation gut beschreiben. „Gerade jetzt, in Zeiten hoher Volatilität, gewinnt ein Garantieprodukt an Bedeutung. Wir möchten dem Sicherheitsbedürfnis der Kunden Rechnung zu tragen“ betont Maximilian Beck.

Simply safe

Einfache Produkte mit möglichst wenig Hürden – so definieren die Basler Versicherungen das Konzern-Credo auch in der Altersvorsorge.

(Basler Versicherungen)