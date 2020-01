Das gibt es nur bei der Basler: Die neue BU-Option und Abschluss der Kinderpolice ohne Eltern-Unterschrift in einem

Die Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung ist speziell bei jungen Leuten im Markt sehr erfolgreich. Nun führen die Basler Versicherungen diese beiden Produkte näher zusammen.

Die Basler KinderVorsorge Invest Vario ist ein lebensbegleitendes Vorsorgekonzept und besonders für die Zielgruppen Paten sowie Großeltern geeignet, da der Abschluss auch ohne Unterschrift der Eltern möglich ist.

Bereits ab 25 EUR pro Monat kann für die Zukunft des Kindes gespart werden. Zuzahlungen können schon ab 250 EUR geleistet werden.

Das Produkt ist um viele Optionen ergänzt. Der Vorsorger kann auf Wunsch eine Mitversicherung eingehen, die bei Tod oder BU das Sparziel bis zum 27. Lebensjahr des Kindes absichert. Das Alleinstellungsmerkmal der Basler: Die fällige Leistung bei Tod des Versorgers wird durch die Basler nicht in laufenden Raten, sondern gleich in einer Summe in den Vertrag eingezahlt. Die Police kann später, beispielsweise Im Alter von 18 Jahren an das dann erwachsene Kind übertragen werden. Der Vertrag dient in der Folge dem Aufbau einer eigenen Altersvorsorge für das Kind. Bis zum 27. Lebensjahr können Entnahmen getätigt werden, ohne dass hierfür eine Gebühr anfällt.

Kunden- und beraterfreundlich ist das Produkt schon deshalb, weil bei Antragstellung keine Gesundheitsfragen für das Kind gestellt werden. Das gilt auch für die integrierte BU-Option.

Starke Leistungserweiterung durch die neue BU-Option

Im Alter von 18 Jahren bietet die Basler Lebensversicherungs-AG dem dann erwachsenen Kind die BU-Option an. Zu diesem Zeitpunkt informiert die Basler Kunde und Makler über die Optionsmöglichkeit. Je nach aktueller Lebenssituation können entweder maximal 1.000 EUR (Schüler/in), 1.500 EUR (Azubi oder Student/in) oder 2.000 EUR (Berufstätige) als monatliche BU-Rente mit einer stark vereinfachten Gesundheitsprüfung versichert werden. Aktuelle Basis ist die attraktive Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung inklusive Dynamik- und Nachversicherungsmöglichkeiten (bis zu 2.500 Euro BU-Rente) sowie die wählbaren Zusatzbausteine wie der wertvolle Arbeitsunfähigkeitsschutz. Die BU-Option kann frühestens ab dem 15. Lebensjahr ausgeübt werden. Sie kostet keine Extra-Prämie und ist auch dann eingeschlossen, wenn der Vertrag ohne die Unterschrift der Eltern abgeschlossen wurde. Das ist einzigartig. „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Vertriebspartnern mit der verbesserten BU-Option eine nachhaltige und werthaltige Versicherungslösung anbieten können, die so ihresgleichen sucht. Hier profitiert die Basler von ihren Erfahrungen im Segment der BU für junge Leute.“ freut sich Sascha Bassir, Vorstand der Basler Vertriebsservice-AG und verantwortlich für den Maklervertrieb.

Investmentanlage: Managen oder managen lassen

Der sog. „Spurassistent“ sorgt dafür, dass die VermögensPortfolios der Basler Lebensversicherungs-AG nach Schwankungsbreite (Volatilität) gesteuert werden. Das Risiko in den jeweiligen VermögensPortfolios wird nie höher als vereinbart. Die Portfolios können auf Wunsch als ETF-Variante gewählt werden. Besonderer Vorteil: Das Portfolio-Management ist gebührenfrei. Schweizer Investmentkompetenz steuern die UBS Asset Management und die Baloise Asset Management bei. Ein Online Portfolio Finder hilft bei der Wahl des richtigen Portfolios.

Für die individuelle Fondsauswahl steht ein großes Spektrum von über 90 Investmentfonds und ETFs der verschiedenen Regionen und Anlageklassen zur Verfügung. Eine Kombination aus aktiven und passiven Investments ist möglich. Das Garantievermögen der Basler Lebensversicherungs-AG kann bis zu 90 Prozent in die Anlage kombiniert werden.

(Basler Versicherungen)