Basler Versicherungen aktualisieren Elektronik Pauschalversicherung

Seit dem 1. März sind die Basler Versicherungen mit ihren überarbeiteten Versicherungsschutz in der Elektronik Pauschalversicherung auf dem Markt. Aktuelle Trends wie Digitalisierung, Homeoffice sowie die Nutzung privater Technik für die berufliche Tätigkeit (Bring your own device) wurden bei der Produktneugestaltung berücksichtigt.

Auch die Themen Nachhaltigkeit und E-Mobilität spielen wieder – wie schon beim Relaunch der Photovoltaikversicherung – eine wichtige Rolle.

Mit der Digitalisierung steigt auch die technische Ausstattung der Unternehmen. Immer mehr elektronische oder elektrotechnische Geräte kommen zum Einsatz – im Betrieb, im Homeoffice oder unterwegs. Eines der neuen Produkthighlights sichert daher genau diesen veränderten Bedarf von Unternehmen ausreichend ab.

Firmeneigene und private Technik im Homeoffice abgesichert

Mitversichert ist die firmeneigene versicherte Technik nun auch im Homeoffice, wenn diese in der Gesamtversicherungssumme des Vertrages enthalten ist. Versichert ist dabei der Transport ins Homeoffice ebenso wie die dortige Nutzung. Die jeweiligen Risikoorte müssen dabei nicht genannt werden.

Auch die private Technik, die Mitarbeiter im Homeoffice für ihre Firma nutzen, ist bis zu einer Versicherungssumme von 2.500 Euro auf Erstes Risiko versichert (Bring your own device im Homeoffice).

Ob in Europa oder weltweit – durch die Außenversicherung bestens geschützt

Darüber hinaus besteht für firmeneigene elektronische Geräte Schutz über die Klausel Außenversicherung für bewegliche und stationäre Technik: Hier gilt Versicherungsschutz bis 50 Prozent der Versicherungssumme bei einem temporärem Einsatz innerhalb Europas.

Weltweiter Schutz besteht mit einer Höchstentschädigung von 100.000 Euro je Versicherungsfall bei einem temporären weltweiten Einsatz.

Leistungs-Update-Garantie und Grobe Fahrlässigkeit inklusive

Neu ist ebenfalls die Leistungs-Update-Garantie. Mitversichert sind dadurch Schäden, die im vereinbarten Deckungsumfang nicht versichert sind, jedoch zum Zeitpunkt des Schadeneintritts durch aktuelle Bedingungen der Basler Versicherungen prämienneutral mitversichert gelten.

Ab sofort ist auch der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit im Versicherungsschutz enthalten.

Baustein E-Mobilität

E-Automobile sind im Kommen und wichtig für eine nachhaltige Zukunft. Betriebe können ihren betrieblichen CO2-Ausstoß dadurch senken. Für Unternehmen mit einem E-Fuhrpark ist der optionale Baustein E-Mobilität deshalb genau das Richtige: Mitversichert sind hierbei Ladekabel, stationäre und mobile Ladestationen und Wallboxen zum Laden von Elektrofahrzeugen.

Alles einfach: Ein Wording, eine Prämienstaffel, leichter Online-Abschluss

Das neue Bedingungswerk gilt für nahezu alle Betriebsarten – egal ob Arztpraxis oder Bürobetrieb. Außerdem gibt es ab sofort nur noch eine einheitliche Prämienstaffel.

Auch das ist Ausdruck des Simply Safe Gedankens der Basler Versicherungen. Für Vermittler und Kunden ist der Überblick und Abschluss damit schnell und einfach möglich. Über den Online Rechner InTech können unter http://www.basler-intech.de/ Angebote gerechnet und abgeschlossen werden.

(Basler Versicherungen)