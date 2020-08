Basler mit starkem Wachstum in der Risikolebensversicherung

Grund dafür dürften nicht nur die äußerst günstigen Prämien sein, sondern auch die intelligenten kundenorientierten Lösungen, die sich mit den flexiblen Bestandteilen der einzelnen Tarife darstellen lassen.

Neben dem ausgezeichneten Premiumtarif ist es insbesondere die Kombination eines zunächst konstanten, danach fallenden Summenverlaufs in einer Versicherung, die hohe bedarfsgerechte Absicherungen zu günstigen Prämien ermöglicht (Tarif RFS). Auch in der Baufinanzierungsabsicherung ist diese Variante meist leistungsstärker und gleichzeitig preiswerter als die sonst gebräuchlichen annuitätisch fallenden Verlaufsformen.

„Hinzu kommt ein ausgezeichneter Maklerservice mit vermittlerorientierten Anträgen und schneller Bearbeitung und Policierung. Dies in Kombination mit der TOP-Produktqualität aller unserer Biometrieprodukte hat uns inzwischen zu einem der beliebtesten Biometrie-Versicherer im Maklermarkt werden lassen.“, so Maximilian Beck, Vorstand Leben bei der Basler.

Bereits Ende 2019 kam der große Maklerpool VEMA in einer Umfrage bei seinen Maklern zu exakt dem gleichen Ergebnis. Bestätigt wurde dies nun in einer erneuten Umfrage des Pools explizit zur Risikolebensversicherung: Nr. 1 in der Risikoversicherung ist die Basler! Und damit sicher auch die TOP-Wahl nicht nur bei den VEMA-Maklern.

Für den Herbst kündigt die Basler weitere Optimierungen in der Risikolebensversicherung an.

(Basler Versicherungen)