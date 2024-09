ZAM: Neuer Woolworth-Store eröffnet

Während sich in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Kaufhäuser in Deutschland mehr als halbiert hat, expandiert Woolworth rasant. Durch das charakteristische Non-Food-Handels- und Logistikkonzept kommt Woolworth vollständig ohne Internet-Vermarktung aus und jeder Store bildet einen bedeutsamen Publikumsmagneten für urbane Zentren. Der Discounter betreibt bereits über 700 Standorte und strebt mehr als 1.500 Stores bundesweit an.

Ein weiterer Meilenstein auf diesem Erfolgspfad ist die Neueröffnung des Woolworth-Stores im innovativen Stadtteilzentrum ZAM der ROSA-ALSCHER Group in München-Freiham. Durch einen langfristigen Mietvertrag für 2.200 qm hochwertige Gewerbefläche wurde eine wesentliche Grundlage für die weitere erfolgreiche Woolworth-Expansion geschaffen. Der neue Store befindet sich unmittelbar am Mahatma-Gandhi-Platz 2 in München Freiham und ist ideal erreichbar: Die S-Bahnstation Freiham befindet sich in nur 150 Metern Entfernung, die MVV-Busse halten „vor der Haustür“ und die neue Tiefgarage mit dem prämierten Mobilitäts-Hub des Stadtteilzentrums erwartet bereits die Nutzer mit allem Komfort.

Durch die gewohnt hohen architektonischen, qualitativen und ökologischen Standards hat das ZAM-Projektentwicklungsteam der ROSA-ALSCHER Group einen weiteren, urbanen Hotspot mit besonders hoher Aufenthaltsqualität geschaffen. Nachdem die bereits erfolgte Neueröffnung des Smyths Toys Superstore alle Erwartungen weit übertroffen hat, werden nach der Woolworth-Eröffnung beginnend am 05.09.2024 in schneller Folge auch die Handelsunternehmen Deichmann und TK Maxx sowie die Gastronomieunternehmen Dunkin, Pit´s Burger und Subway im neuen Stadtteilzentrum ZAM eröffnen.

Parallel zur Eröffnung der Handels- und Gastronomieflächen wurde auch bereits die Vermietung der Wohneinheiten im ZAM gestartet. Die ersten neuen Anwohner haben bereits ihre Mietverträge erhalten. Zur Vermietung steht eine weite Bandbreite vom möblierten 1-Zimmer-Appartment über 2-Zimmer-Wohneinheiten mit Einbauküche bis zu unmöblierten 3-, 4- und 5-Zimmer-Wohnungen. Nähere Informationen erhalten Interessenten über www.zam-wohnen.de.

Die ROSA-ALSCHER Group hat das ZAM als multifunktionales Stadtteilzentrum mit einem attraktiven Gebäudeensemble in bewährter, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München entwickelt. Nach den Grundsätzen der Inklusion erfolgt eine nachhaltige Stadtentwicklung, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Werten gleichermaßen gerecht wird.

