WOHNGROUP startet nächsten Bauabschnitt im Wohncampus Halle-Neustadt

Die WOHNGROUP, ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit 30 Jahren Expertise bei der Realisierung innovativer Eigentums- und Mietwohnungen, hat den nächsten Bauabschnitt des Wohncampus Halle-Neustadt gestartet. Mit dem symbolischen Spatenstich für Haus 5 setzt das Unternehmen die Entwicklung des Quartiers an der Begonienstraße konsequent fort. Gleichzeitig wurde gemeinsam mit Bewohnern und Projektpartnern die Fertigstellung der ersten vier Häuser gefeiert. Insgesamt entstehen im Wohncampus rund 500 Wohnungen in zehn Gebäuden.

Der Wohncampus Halle-Neustadt ist als generationenübergreifendes und digitales Wohnquartier konzipiert. Nachdem die ersten vier Häuser bereits fertiggestellt und bezogen wurden, beginnt nun die Realisierung des fünften Gebäudes. Haus 5 umfasst 88 Wohnungen, darunter 62 altersgerechte Einheiten. Geplant sind 45 Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 33 und 59 Quadratmetern, 23 Drei-Zimmer-Wohnungen mit 57 bis 80 Quadratmetern, elf Ein-Zimmer-Studios im Industriestil mit jeweils rund 41 Quadratmetern sowie neun Vier-Raum-Wohnungen mit Wohnflächen von 87 bis 96 Quadratmetern.

„Zukunftsfähige Stadtentwicklung bedeutet heute mehr als den Bau neuer Wohnungen. Entscheidend sind Quartiere, die Wohnen, Versorgung, Mobilität und soziale Teilhabe miteinander verbinden. Halle-Neustadt befindet sich in einem fortlaufenden Entwicklungsprozess. Neue Wohnprojekte wie der Wohncampus Halle-Neustadt tragen dazu bei, die Attraktivität des Stadtteils weiter zu stärken. Dabei ist es wichtig, dass neben der Schaffung von Wohnraum auch Aspekte wie Baukultur, Freiraumqualität, Barrierefreiheit und soziale Integration berücksichtigt werden. So entstehen, wie hier begonnen, Quartiere mit langfristiger Perspektive und eigener Identität“, sagt René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit der Stadt Halle.

Die WOHNGROUP hat die Planung des Gebäudes im Jahr 2025 umfassend überarbeitet. „Wir haben den Wohncampus 2025 noch einmal konsequent an die aktuelle Marktsituation angepasst. Gefragt sind heute keine überdimensionierten Konzepte, sondern Wohnungen, die bezahlbar, effizient geplant und langfristig nachfragefähig sind. Genau darauf reagieren wir mit dem neuen Nutzungsmix aus altersgerechten Wohnungen, kompakten Einheiten und ergänzenden Angeboten im Quartier. Gleichzeitig haben wir die Grundrisse so optimiert, dass auch Drei-Zimmer-Wohnungen auf geringerer Fläche realisiert werden können, ohne dass Wohnqualität verloren geht. So entsteht mehr nutzbarer Raum bei gleichzeitig niedrigeren Wohnkosten“, erläutert Tobias Schallert, Geschäftsführer der WOHNGROUP.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem altersgerechten Wohnen. Im Erdgeschoss des Gebäudes ist eine Gewerbeeinheit für den ambulanten Pflegedienst ‚Diedrich Krankenpflege zu Hause‘ aus Halle vorgesehen. Dadurch entstehen kurze Wege für Bewohner, die Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen möchten. Eine Verpflichtung zur Nutzung des Angebots besteht nicht. Alle Wohnungen können unabhängig davon regulär angemietet werden. „Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Gleichzeitig fehlt es vielerorts an modernen und bezahlbaren Angeboten, die selbstständiges Wohnen mit einem unterstützenden Umfeld verbinden. Genau darauf reagieren wir mit dem Wohncampus Halle. Wir entwickeln kein klassisches Seniorenprojekt, sondern ein Quartier, das unterschiedliche Wohnformen verbindet und langfristig auf die tatsächliche Nachfrage im Markt ausgerichtet ist“, erklärt Tobias Schallert.

Haus 5 wird nach dem KfW-40-Standard errichtet und verfügt über die Energieeffizienzklasse A+. Geplant sind Luft-Wasser-Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Smart-Home-Funktionen sowie begrünte Dachflächen. Insgesamt entstehen 40 Stellplätze, davon 20 in der Tiefgarage, 15 Außenstellplätze und fünf Carports mit Photovoltaikdächern. Die Tiefgaragen- und Carportstellplätze werden mit Stromanschlüssen für Elektrofahrzeuge ausgestattet.

Die Nachfrage nach den Wohnungen entwickelt sich bereits sehr positiv: Rund 50 Prozent der Einheiten sind bereits verkauft, ein weiteres Drittel ist reserviert. Der Vertrieb läuft seit November 2025.

Der Wohncampus Halle-Neustadt gehört zu den größten Wohnungsentwicklungen der WOHNGROUP. Die ersten Projektideen entstanden 2020, mit dem Bau der ersten Häuser wurde 2022 begonnen. Die Fertigstellung von Haus 5 ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Parallel dazu treibt das Unternehmen die Planung der weiteren Bauabschnitte voran. Die Bauanträge für die Häuser 6 bis 10 wurden bereits eingereicht. Ziel ist es, etwa alle sechs bis neun Monate einen weiteren Bauabschnitt in die Vermarktung oder Realisierung zu bringen. Haus 6 soll nach aktuellem Stand bereits Ende des Jahres folgen. Die vollständige Entwicklung des Quartiers wird derzeit bis 2032 angestrebt.