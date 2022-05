Wir sind seit jeher im professionellen Finanzvertrieb verwurzelt

Die in Dortmund ansässige Dr. Peters Group gehört zu den ältesten und erfahrensten familiengeführten Emissionshäusern im deutschen Sachwertinvestmentmarkt. Unternehmenschefin Kristina Salamon formte in den vergangenen drei Jahren ein neues Team und machte die Dr. Peters Group zukunftsfit. Eine Schlüsselrolle spielt seit September 2021 der erfahrene Vertriebsmanager Sven Mückenheim, der als Geschäftsführer des Vertriebs der Dr. Peters Group für viel frischen Wind in Dortmund sorgt. „Mein Geld“ sprach mit ihm über seine Ziele, die Rolle des B2B-Vertriebs sowie über aktuelle und zukünftige Produkte der Dr. Peters Group.

Herr Mückenheim, wie sieht Ihre erste Zwischenbilanz nach Ihrem Wechsel zur Dr. Peters Group vor mehr als einem halben Jahr aus? Welche Ziele verfolgen Sie?

SVEN MÜCKENHEIM: Ich fühle mich bei Dr. Peters und in unserem Team sehr wohl. Mein Auftrag ist klar: Wir bauen das B2BVertriebsgeschäft aus und intensivieren die Verbindungen zu unseren Vertriebspartnern. Dabei sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen und konnten einige neue Vertriebspartner für die Dr. Peters Group gewinnen, mit denen wir in den vergangenen Monaten erfolgreiche Platzierungen feiern konnten.

Welche Rolle spielt der B2B-Vertrieb bei Dr. Peters?

SVEN MÜCKENHEIM: Unser Unternehmen ist seit jeher im professionellen Finanzvertrieb verwurzelt. Die qualifizierten Finanzdienstleister sind unsere wichtigsten Partner und mein Engagement bei Dr. Peters unterstreicht das. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Verfechter des B2BVertriebs bin. Das Gros der Kunden fühlt sich am besten aufgehoben in den Händen von gut ausgebildeten Beratern und Vermittlern, die gemeinsam mit ihren Kunden anleger- und bedarfsgerechte Investmententscheidungen erarbeiten.

Zurzeit bieten Sie den geschlossenen Publikums-AIF „Immobilienportfolio Deutschland 1“, kurz IPD1, an. Was steckt in diesem Produkt?

SVEN MÜCKENHEIM: Die Anleger beteiligen sich an einem risikogemischten, ausgewogenen und stabilen Immobilienportfolio mit dem Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel und auf Nahversorgungszentren. Bisher haben wir drei Immobilien mit Top-Mietern für den Fonds gekauft. Damit haben wir schon jetzt eine optimale Diversifikation erreicht.

Welche Immobilien sind das konkret und welche Vorzüge haben diese?

SVEN MÜCKENHEIM: Alle Objekte befinden sich an attraktiven Standorten mit einer für diese Objekte sehr gut geeigneten Mikrolage. Das erste Objekt, das wir für den Fonds angekauft haben, ist ein Nahversorgungszentrum in Bestwig in Nordrhein-Westfalen, mit der REWE Group als langjährigem Ankermieter. Die zweite Immobilie ist ein Supermarkt in Wietzendorf in der Lüneburger Heide in Niedersachsen. Dieser ist langfristig an den Marken-Discounter Netto vermietet. Der Ankermieter des dritten Objekts, welches in Thedinghausen beheimatet ist, einer Gemeinde südlich von Bremen, ist die erfolgreiche Discounter-Kette Lidl. Alle drei Objekte konnten wir mit im Marktvergleich niedrigen Kaufpreisfaktoren erwerben. Dies führt dazu, dass dieGesamtmittelrückflussprognose nach dem Ankauf dieser drei Objekte bereits gut acht Prozentpunkte über dem ursprünglichen Prognosewert liegt. Zudem ist es uns gelungen, für alle drei Objekte langfristige und sehr günstige Finanzierungen abzuschließen. Summa summarum sind wir mit dem Portfolio bisher sehr zufrieden.

Das Immobilienportfolio der Dr. Peters Group besteht nur aus gewerblich genutzten Immobilien. Welche Vorteile haben aus Ihrer Sicht Gewerbeimmobilien im Vergleich zu den Wohnimmobilien?

SVEN MÜCKENHEIM: Ein wesentlicher Vorteil ist die Indexierung der Miete in den gewerblichen Mietverträgen. Das bedeutet, dass eine höhere Inflation durch vertraglich vereinbarte Mietpreisanpassungen automatisch zu Einnahmesteigerungen zugunsten des Eigentümers führt. Dies trägt in weiterer Folge zu Wertsteigerungen der Immobilie bei, die damit den allgemeinen inflationsbedingten Kaufkraftverlust ausgleicht. Deswegen eignen sich Gewerbeimmobilien meiner Meinung nach hervorragend zur Diversifikation des Vermögens und im Speziellen von Immobilienportfolios. Das gilt insbesondere für Immobilien, die immer, also auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, benötigt werden. Aus diesem Grund sind Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels sowie Nahversorgungszentren für Investoren besonders interessant.

Laut Prospekt ist vorgesehen, bis zu 50 Millionen Euro Anlegerkapital im IPD1 zu platzieren. Wie viele Objekte planen Sie noch in den Fonds aufzunehmen? Können Sie in dem wegen der hohen Nachfrage angespannten Immobilienmarkt noch gut investieren?

SVEN MÜCKENHEIM: Mit einem guten Netzwerk und ein wenig Geduld sind nach wie vor Immobilien zu finden, die für unser Fondsprofil geeignet und zu vernünftigen Preisen erhältlich sind. Zurzeit befinden sich weitere Immobilien in Prüfung, die mit ähnlich guten Konditionen überzeugen wie die drei bereits angekauften Objekte. Wir gehen davon aus, dass wir noch im ersten Halbjahr die nächste Investition tätigen können. Eins haben wir für uns aber klar: Wir werben nur so viel Anlegerkapital ein, wie wir auch tatsächlich sinnvoll in gute Objekte mit einem attraktiven Renditerisikoprofil investieren können.

Wird es in diesem Jahr weitere neue Produkte von der Dr. Peters Group geben?

SVEN MÜCKENHEIM: Im Privatkundengeschäft konzentrieren wir uns auf das Immobiliensegment, in dem die Dr. Peters Group vor über 45 Jahren begonnen und ihr Fundament gebaut hat. Wir planen demzufolge weitere Immobilienfonds. Außerdem ist die Emissionen einer Anleihe für wertpapieraffine Privatanleger vorgesehen, mit der wir auf die Bedürfnisse nach kürzeren Laufzeiten sowie nach depotfähigen und handelbaren Investments eingehen. An weiteren Produktstrukturen, auch für institutionelle Investoren, wird bereits gearbeitet.

Vielen Dank für das Gespräch.