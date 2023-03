Vorfahrt für deutsche Marken: Diese Oldtimer sind mehr als ihr Geld Wert

Deutschlands Liebe zum Auto ist schwer in Worte zu fassen, schließlich ist Deutschland das Land, in dem das Auto erfunden wurde. Es ist jedoch möglich, diese Liebe in Zahlen zu fassen, anhand von Oldtimern. Mit zunehmendem Alter steigt nicht nur die Wertschätzung für einen Oldtimer, sondern auch der Preis.

Aber welche Marken verkaufen sich zu den höchsten Preisen? Und welcher unwahrscheinliche Kandidat hat im Laufe der Zeit die höchste Wertsteigerung erfahren?

Eine neue Studie von BesteOnlineCasinos.com hat Antworten auf diese Fragen gefunden, indem über 20.000 Angebote für Oldtimer in allen 16 deutschen Bundesländern analysiert wurden.

Deutsche Marken sind am besten für Oldtimer-Investoren

Es ist kaum anders zu erwarten von der Heimat von Marken wie Porsche, Mercedes und BMW: Oldtimer deutscher Automarken haben prozentual in den Jahrzehnten zwischen 1950 und 1990 die höchste mittlere Preisänderung.

Mit einer mittleren Wertsteigerung von satten 84,5 % über die fünf Jahrzehnte liegen deutsche Classic Cars weit vor Marken aus Frankreich, die mit 64,8 % auf dem zweiten Platz liegen.

Interessanterweise belegt Frankreichs Durchschnittspreis über die Jahrzehnte mit 22.014 € nur knapp die Top 5. Die meist angebotenen französischen Marken sind dabei Peugeot, Renault und Citroën.

US-Traumklassiker

Die USA liegen auf dem dritten Platz, wobei Angebote für einen amerikanischen Traumklassiker über die Jahrzehnte um 62 % ihren Preis steigern. Es mag Autofahrer überraschen, dass der durchschnittliche Preis für einen Oldtimer aus den USA mit 36.843 € weltweit nur an vierter Stelle liegt, obwohl das Land legendäre Marken wie Cadillac und Corvette vorzuweisen hat, die im Durchschnitt zu einem Preis von 96.306 € bzw. 119.000 € für ein Modell aus den 1950er-Jahren angeboten werden.

Großbritannien belegt in Bezug auf den Preisanstieg pro Jahrzehnt mit knapp 50% den 4. Platz, während Italien auf dem 5. Rang liegt, mit einer Preisänderung von nur 34,3% im Laufe der Jahrzehnte.

Großbritannien auf Platz zwei

Der höchste Durchschnittspreis über alle Jahrzehnte hinweg geht mit 71.007 € ebenfalls an deutsche Automarken. Hier belegt Großbritannien den zweiten Platz mit einem durchschnittlichen Preis von 63.055 €, gefolgt von Italiens Oldtimern im Wert von 54.483 € über die Jahrzehnte.

Es überrascht nicht, dass auch der höchste durchschnittliche Preis für ein Herstellungsjahrzehnt aus Deutschland kommt. Oldtimer aus den 1950er Jahren erzielten hier ein beachtliches Durchschnittsangebot von 163.919 €. Kein Wert ist höher für ein anderes Jahrzehnt oder Herstellungsland.

Höchste Preise

Klar ist: Wenn Sie einen Oldtimer besitzen oder in einen investieren wollen, haben Sie mit einer deutschen Marke die besten Chancen, deren Wert nachhaltig zu steigern. Aber welche individuellen Marken erzielen die höchsten Preise?

Um herauszufinden, welche Marken ihren Wert am meisten steigern und daher potenziell den besten ROI erzielen könnten, untersuchte die Studie auch die mittlere Preisänderung pro Jahrzehnt für jede Marke.

Am überraschendsten ist, dass Deutschlands leistungsstärkste Marke hier Opel ist. Mit einer durchschnittlichen Preissteigerung von 89,2 % alle zehn Jahre belegen Modelle von Opel weltweit den fünften Platz der Marken, die die höchste Wertsteigerung erfahren haben.

Platz 1 geht hierbei an Chrysler, deren Modelle ihren Preis typischerweise um 138,9 % pro Jahrzehnt steigern! Die einzige andere Marke, die überraschenderweise ihren Wert alle zehn Jahre mehr als verdoppelt, ist Peugeot. Mit einem Anstieg von 107,4 % liegt die französische Marke auf dem zweiten Platz.

Wenn es jedoch um den höchsten Durchschnittspreis selbst geht, sind die Ergebnisse der Studie weniger verwunderlich. Den höchsten Preis weltweit und über alle Jahrzehnte hinweg erzielt ein Aston Martin aus den 1960er-Jahren mit durchschnittlich 750.847€. Die Marke führt auch die Rangfolge der durchschnittlichen Angebote für Modelle aus den 1950er und 70er Jahre an.

Ein klassischer Aston aus den 50er Jahren wird typischerweise für 398.500€ und die Modelle der 1970er für 574.423 € verkauft. In den 1980er und 1990er-Jahren liegt die italienische Marke Lamborghini an erster Stelle mit 483.675 € als Durchschnittswert für das frühere Jahrzehnt und 310.000 € als typischer Preis für Modelle aus dem späteren Jahrzehnt.

Die teuersten deutschen Klassiker

Die deutschen Marken mit den höchst-preisigen Angeboten sind Porsche für 1950er-Modelle mit durchschnittlich 346.069€ und 1960er-Modelle mit 185.000€. Dicht gefolgt von Mercedes-Legenden aus den 1950er-Jahren die im Schnitt Preise im Wert von 175.000€ erzielen.

Auf dem vierten Platz haben wir erneut Porsche, wobei die Modelle der 1970er Jahre mit durchschnittlich 139.906€ die Liste der Angebote für dieses Jahrzehnt anführen. Mercedes-Modelle aus den 1960er-Jahren erzielen mit 129.900 € den fünfthöchsten Gesamtpreis, was die Marke für das Jahrzehnt der 60er auf den zweiten Platz bringt.

