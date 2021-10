Bond Experience in den Schweizer Alpen

Bei den Dreharbeiten zu „Goldfinger“ 1964 waren Sean Connery und seine Filmcrew einen ganzen spannenden Monat lang zu Gast im Palace Hotel des Bürgenstock Resorts. Sie drehten hier in der Nähe von Stans und auf dem Furkapass etliche spektakuläre Szenen, die nicht nur Bond-Liebhabern im Gedächtnis geblieben sind. In den Drehpausen schwang Sean Connery bevorzugt den Golfschläger auf dem resorteigenen Golfplatz, um sich auf die Szene mit Gert Fröbe als unvergessenem Gegenspieler Auric Goldfinger vorzubereiten.

Zur Feier des Kino-Debüts des neuen James Bond Blockbusters „No Time to Die“ lädt das legendäre Resort mit dem Paket „Suite 007 – Bond Experience“ Fans jeden Alters dazu ein, den Spuren von Secret Agent 007 zu folgen.

Urlaub mit James Bond Feeling in der Schweizer Bergwelt

Gäste bekommen die Möglichkeit, wie James Bond zu schlafen, zu essen, zu fahren – und ihren Martini „geschüttelt – nicht gerührt“ in der Lakeview Bar zu genießen. Schon die Ankunft ist eines Geheimagenten würdig: In einem Katamaran gleitet man ab Luzern über den Vierwaldstättersee und gelangt anschließend mit der restaurierten Bürgenstock Bahn direkt in die Lobby des Resorts. Das Angebot umfasst eine exklusive Vorführung von „No Time To Die“ oder eines anderen James Bond-Klassikers nach Wahl im hoteleigenen Kino.

Action verspricht eine Ausfahrt im Aston Martin, mit dem man ganz lässig durch die traumhafte Kulisse der Schweizer Alpen cruist. Sogar die vom Küchenchef zubereiteten Menüs basieren auf Bonds Lieblingsgerichten – sorgfältig recherchiert in den Romanen von Ian Fleming. So schlemmt man bei einem Vier-Gänge-Menü im Oak Grill mit Beluga Kaviar und Roastbeef. Zum Abschluss des Tages wartet in der Cigar Lounge neben feinster Schweizer Schokolade und Zigarren ein spektakulärer Blick auf die Lichter von Luzern. Im „Suite 007 – Bond Experience“-Paket ist natürlich auch der Zugang zum atemberaubenden 10.000 Quadratmeter großen – von Glas gesäumten – Alpine Spa sowie ein spezielles 007 Lieblingsfrühstück mit Rühreiern und Speck inbegriffen.

Das exklusive „Suite 007 – Bond Experience“-Paket ist vom 8. Oktober bis 30. November 2021 für zwei Nächte im Bürgenstock Hotel & Alpine Spa ab CHF 1.700 pro Nacht und Zimmer buchbar.

Infos: www.buergenstock.com

uwelehmann/ surpress