TOWNSCAPE übergibt Bürogebäude ENTER in Berlin an die Deka

Mit der Übergabe an den Käufer Deka Immobilien zum 30. Juli 2021 hat TOWNSCAPE sein Projekt ENTER vollendet. Der Kauf erfolgte bereits im März 2020 im Rahmen eines Forward-Purchase-Deals. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Vollständig vermietet

Bei Übergabe war das Objekt bereits vollständig vermietet. Mit der Merantix AG und der Contentful GmbH fanden hier zwei innovative Start-ups auf dem Gebiet Softwareentwicklung und KI ihr neues Domizil, die nicht nur auf der Suche nach neuen Büroräumen waren, sondern vor allem nach Räumlichkeiten, die flexiblere Arbeitsmodelle möglich machen.

Die frei gestaltbaren Flächen des ENTER sowie das offene Raumkonzept bildeten daher ideale Voraussetzungen für den hier entstehenden AI Campus von Merantix auf dem sich künftig Forschende und Start-ups mit weiteren Akteuren aus der KI-Szene vernetzen.

Statt klassischer multifunktionaler Arbeitsort

Und auch Contenful verlegt seinen Fokus weg vom klassischen Arbeitsplatz hin zu einem multifunktionalen Arbeitsort inklusive Wellness- und Yoga-Räumen, kinderfreundlichen Zonen für Eltern, Wasch- und Gebetsräumen sowie einem Gemeinschaftsgarten mit Terrasse und einem großen Café.

Thomas Schiffer, geschäftsführender Gesellschafter von Townscape und Projektleiter im ENTER: „Bereits im Nachbarprojekt GROW, welches wir Anfang 2019 fertigstellen konnten, haben wir großen Wert auf flexible Arbeitsflächen gelegt.

Im ENTER haben wir dieses Konzept weiter ausgebaut und von Anfang an das Prinzip der kreativen Zusammenarbeit zum Leitfaden des architektonischen Konzepts gemacht.

Wir glauben fest daran, dass solche Konzepte in Zukunft immer gefragter werden und der Berliner Büromarkt sich klar in diese Richtung entwickeln wird. Wir freuen uns der Deka nicht nur das fertige Objekt, sondern mit Merantix und Contentful zwei Mieter zu übergeben, die die Möglichkeiten unseres Gebäudes so vollumfänglich zu nutzen wissen.“

Technologiepark Humboldthain

Das ENTER befindet sich in der Max-Urich-Strasse/Ecke Ackerstrasse, in Berlin-Gesundbrunnen. Ganz in der Nähe stehen historische Backsteingebäude, in denen die AEG zum Ende des 19. Jahrhunderts Produktionsstätten errichten ließ.

Der heute als Technologiepark Humboldthain bekannte Komplex gehört zu den zukunftsweisenden Gewerbestandorten in der Mitte Berlins. Hier haben sich über 60 Unternehmen und Start-Ups aus den Bereichen Medien, Druck- und Kreativwirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologien, Biotechnologie, Analytik und Gesundheitswirtschaft, Energie-, Gebäude- und Umwelttechnologien, Verkehrstechnik, Mobilität und Logistik sowie Forschung angesiedelt.

Gute Verkehrsanbindung

Die Verkehrsanbindung ist über den nahen S- und Regionalbahnhof Gesundbrunnen gewährleistet. U-Bahn- und Buslinien sowie die Bundesstraße 96 erschließen das Gebiet. Es stehen 40 Tiefgaragenplätze und ca. 200 Fahrradstellplätze zur Verfügung.

Das ENTER wurde auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück gebaut. Das Projekt umfasst rund 17.500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (inkl. unterirdische Flächen). Der Bau beruht auf den Planungen von RKW Architektur+.

