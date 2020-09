Stabilität in unruhigen Zeiten

So war der Einbruch auf dem Hotel- oder Büroflächenmarkt enorm. Mit der Rücknahme der Shutdown-Maßnahmen hat sich die Stimmung zuletzt verbessert, dem ifo Institut zufolge geht es mit der deutschen Wirtschaft wieder aufwärts¹. Dennoch können die wirtschaftlichen Folgen der Krise noch nicht exakt eingeschätzt werden. Der Wohnimmobilienmarkt könnte allerdings vergleichsweise unbeschadet aus der Krise hervorgehen. Er erweist sich als besonders robust. Zu diesem Ergebnis kommt auch die aktuelle Meta-Analyse von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE)².

DIE EIGENE WOHNUNG GEWINNT IN DER CORONA-KRISE AN BEDEUTUNG

Auch aus Sicht der Immobilienberatung Savills gibt es Grund zur Zuversicht auf dem Markt für Wohn- immobilien. Aus Eigentümersicht seien die Fundamentaldaten an den Wohnungsmärkten weiterhin positiv, Preisreaktionen derzeit nicht sichtbar. Durch Anlagedruck dürften selbst im konjunkturellen Worst Case die Preise stabil bleiben. In der Langfristperspektive sei aufgrund der Stabilität mit einem Ansteigen der Investorennachfrage nach Wohnimmobilien zu rechnen.³ Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in den deutschen Großstädten ist nach wie vor größer als das Angebot, es fehlen jährlich tausende Wohnungen. Gleichzeitig bleibt die Immobilienfinanzierung durch ein anhaltend niedriges Zinsniveau außerordentlich günstig. Kaufen lohnt sich derzeit mehr als mieten, auch jetzt in Corona-Zeiten. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat in einer Studie die Wohnkosten beim Eigentumserwerb mit den Mietkosten verglichen und beziffert die Vorteilhaftigkeit des Wohnungskaufs mit beachtlichen 48,5 Prozent. Die Wohnnutzerkosten seien im Vergleich zum Vorjahr gesunken⁴. Die Corona-Krise und der verordnete Shutdown haben das Thema Wohnen noch einmal gestärkt. Die eigene Wohnung als Rückzugsort und Arbeitsplatz gewinnt an Bedeutung.

„METROPOLEN 20“: ERSTE ENTWICKLUNGEN BEREITS IN SICHT

In dieses Umfeld platziert PROJECT Investment ein neues Beteiligungsangebot für Privatanleger. Zum 1. Juli hat das in Bamberg ansässige Unternehmen den PROJECT Metropolen 20 geschlossene Investment GmbH & CO. KG – kurz „Metropolen 20“ auf den Markt gebracht. Das neue Einmalzahlungsangebot knüpft direkt an das Platzierungsende seines Vorgängers „Metropolen 18“ an, in den mehr als 3.700 Anleger ein Gesamtkapital von über 145 Millionen Euro eingebracht und in 30 verschiedene Immobilienentwick- lungen investiert haben. Demzufolge dürfte die Vertrauensbasis für den neuen Alternativen Investment- fonds (AIF) hoch sein, für den bereits fünf erste Immobilienentwicklungen in den Ballungsräumen München, Rheinland, Rhein-Main und Nürnberg zur Investition vorgesehen sind. Investoren haben damit bereits bei Zeichnung Kenntnis von den ersten Investitionsobjekten des neuen AIF.

GROSSE FLEXIBILITÄT FÜR ANLEGER

Privatanleger können den „Metropolen 20“ ab 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Ausgabeaufschlag zeichnen und haben die Wahl zwischen einem zur optimalen Renditeentwicklung empfohlenen Thesaurierungs- Modell, das heißt Wiederanlage der Gewinne sowie zwei gewinnunabhängigen Entnahmevarianten von entweder vier oder sechs Prozent des gezeichneten Kommanditkapitals pro Jahr. Beide Varianten setzen die vollständige Einzahlung des gezeichneten Kommanditkapitals voraus. Die Haftungssumme beträgt ein Prozent des gezeichneten Kapitals, eine Nachschusspflicht besteht nicht.

Mit steigendem Eigenkapitalvolumen erwarten wir einen sukzessiven Ausbau der Investmentpipeline, so dass die für PROJECT-typische Risikostreuung von mindestens zehn Immobilienentwicklungen im Beteiligungsangebot innerhalb der vorgesehenen einjährigen Platzierungsphase erreicht wird. Zudem bleiben wir unserem Konzept der rein eigenkapitalbasierten Projektentwicklung treu, denn diese garantiert unseren Anlegern Unabhängigkeit von externen Finanzierungspartnern.

SICHERHEIT UND STABILITÄT VOR RENDITEMAXIMIERUNG

Die Renditeerwartung liegt im Rahmen eines ausgewogenen „Midcase“- Szenarios bei einem Gesamtmittelrückfluss von 152 Prozent auf das eingezahlte Kapital. In der Corona-Krise agiert und kalkuliert der seit 25 Jahren erfolgreich am Markt befindliche Kapitalanlage- und Immobilienspezialist besonders vorsichtig.

Denn der Wettbewerb um aussichtsreiche Baugrundstücke in den gefragten Metropolregionen bleibt aufgrund des weiterhin bestehenden Bedarfs hoch. So geht PROJECT Investment mit seinem Asset Mana- ger, der Nürnberger PROJECT Immobilien Gruppe, bei Grundstücksankäufen sowie Auftragsvergaben umsichtig vor, um die Marktentwicklung und die sich dadurch bietenden Investmentchancen für die Fondsinvestoren effizient zu nutzen.

Erste externe Analysen zweier unabhängiger Ratinghäuser legen sehr gute Bewertungen für den neuen PROJECT-Fonds vor. Dem Branchenexperten kapital-markt intern zufolge handelt es sich bei dem Angebot um „eine gelungene Kombination attraktiver Ertragschancen mit einem starken Sicherheitskonzept gerade in unsichereren Zeiten“.

Der neue Publikumsfonds überzeugt daneben die Experten des Ratingspezialisten TKL, die ihm ein sehr gutes 5-Sterne- Rating ausstellen. Besonders positiv beurteilt TKL die Kosteneffizienz. Die Fondskosten in der Investitionsphase seien marktüblich, die Kosten in der Betriebsphase unterdurchschnittlich. Positiv anzumerken sei, dass im Gesellschaftsvertrag ein Abschöpfen von möglichen Zwischengewinnen beim Objekteinkauf durch PROJECTGesellschaften oder deren Gesellschafter ausgeschlossen sei. Dadurch werde das Risiko versteckter Kosten reduziert.

Für den Ankauf kommen nur Grundstücke in Frage, die auch in einem seit- oder abwärts laufenden Markt eine gute Anlegerrendite in Aussicht stellen. Die erfahrenen Ankäufer unseres Asset Managers machen entwicklungs- fähige Grundstücke direkt vor Ort aus und sichern diese oftmals zu attrak- tiven Konditionen, noch bevor sie auf den Markt kommen. Der Anleger partizipiert an dieser Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilienentwicklung. Mit dieser langjährig bewährten sicher- heitsorientierten Ankaufstrategie bleiben wir unserer Maxime ‚Stabilität vor Renditemaximierung‘ treu.

VIER PROZENT FRÜHZEICHNERBONUS

Das Laufzeitende des „Metropolen 20“ datiert auf den 30. Juni 2030. Die Platzierungsfrist endet am 30. Juni 2021, eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist durch die Geschäftsleitung möglich.

Zusätzliche Pluspunkte für Anleger: Für die Einwerbung des Mindestkapitals von zehn Millionen Euro gibt die PROJECT Vermittlungs GmbH eine Platzierungsgarantie ab. Frühzeichner erhalten zudem einen Bonus von vier Prozent.

www.metropolen20.de

¹ Ifo Konjunkturprognose Sommer 2020

² FPRE Zürich Metaanalyse Immobilien Deutschland, Juni 2020

³ Wohninvestmentmarkt Deutschland, H12020, 6. Juli 2020

⁴ „Gegenüber den Mietkosten für eine vergleichbare Eigentumswohnung

von 9,61 Euro ergibt sich ein Kostenvorteil von 48,5 Prozent“, S » eite 13 des IW-Gutachtens