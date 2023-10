Smyths Toys auf Wachstumskurs in München

Die innovative Projektentwicklung ZAM wurde von der ROSA-ALSCHER Group als Zentrum für eine der aktuell europaweit größten Quartiersentwicklungen in München-Freiham geplant und errichtet, der langfristige Mietvertrag mit Smyths Toys repräsentiert einen weiteren Meilenstein der erfolgreichen Vermarktung.

Die attraktive Erweiterung des Branchen-Mixes im neuen Stadtteilzentrum ZAM infolge der Vermietung von 2.300 qm Gewerbefläche durch die ROSA-ALSCHER Group an Smyths Toys steigert gleichermaßen die Standortattraktivität für die zukünftigen Anwohner und Besucher als auch die „Kopplungsgewinne“ aller dort präsenten Gewerbeunternehmen.

Smyths Toys ist Marktführer in Europa im stationären und internetbasierten Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Das von vier Brüdern geleitete Familienunternehmen mit Stammsitz Galway/Irland erzielt mit über 4.000 Mitarbeitern und über 200 Filialen einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. Euro. In München ist Smyths Toys bereits mit Superstores in Freimann und auf der Schwanthalerhöhe erfolgreich vertreten. Die Eröffnung des dritten Superstores im ZAM in Freiham ist in der zweiten. Jahreshälfte 2024 vorgesehen.

Das Smyths Toys-Team um Christian Nitsche, Director Real Estate Central Europe, konnte u. a. durch die hochwertige Architektur und Bauausführung sowie die Lage des ZAM im Westen Münchens in einem Einzugsgebiet mit ca. 610.000 Menschen und einem überdurchschnittlichem Kaufkraftindex für diesen Standort gewonnen werden. Darüber hinaus verfügt das ZAM über eine erstklassige Standorterreichbarkeit. Das zukunftsweisende Mobilitätskonzept der ROSA-ALSCHER Group wurde bereits mit der Auszeichnung „Pre-Certified Good Mobility in Platin – in der Kategorie Quartier 2023“ honoriert.

Die Projektentwicklung ZAM der ROSA-ALSCHER Group bietet mit einem besonders attraktiven Nutzungsmix für ein urbanes Zentrum, einem überzeugenden Nachhaltigkeitskonzept und idealer Flächenflexibilität weitere überzeugenden Standortvorteile. Richard van de Beek, Senior Leasing Manager der ROSA-ALSCHER Group: „Wir freuen uns außerordentlich, mit Smyths Toys einen weiteren, langfristigen Großmieter für das ZAM gewonnen zu haben. Dieser marktführende Spielwaren- und Babyartikel- Sortimenter ist eine außerordentlich attraktive Bereicherung für das Einkaufsquartier und wird nicht nur die jüngeren Anwohner und Besucher besonders erfreuen. Entgegen dem Markttrend wurde zwischenzeitlich durch den überaus synergetischen Branchen-Mix (führende Lebensmitteleinzelhändler, Mode-, Haushaltsund Lifestyle-Anbieter, Drogeriemärkte, Apotheke, Erlebnisgastronomie etc.) bereits ein Vermietungsstand von über 70% der Gewerbeflächen erreicht.“

Die ROSA-ALSCHER Group hat das ZAM als multifunktionales Stadtteilzentrum mit einem attraktiven Gebäudeensemble in bewährter Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München entwickelt mit insgesamt 27.000 qm Gewerbefläche, 18.500 qm Bürofläche und 470 Mietwohnungen. Nach den Grundsätzen der Inklusion erfolgt eine nachhaltige Stadtentwicklung, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Werten gleichermaßen gerecht wird. Die Inbetriebnahme des ZAM wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 realisiert.