Schillerpark Center: Aroundtown erreicht langfristige Vollvermietung

Aroundtown, einer der führenden börsennotierten Immobilienkonzerne in Europa, setzt die erfolgreiche Revitalisierung des Schillerpark Centers in der Müllerstraße 46 in Berlin-Wedding fort. Nach dem Einzug von SPITFIRE Gym, dem größten Kampfsport Gym Europas, auf über 3.600 m² und eines Ping Pong Parks im September 2024 kann Aroundtown nun die Vollvermietung bekanntgeben.

Noch in diesen Sommer wird urban apes mit einer professionellen Boulder Halle auf 1.650 m² einziehen und die nächsten 15 Jahre Kletterfans ein Zuhause geben. Des Weiteren wurden langfristige Mietverträge mit der Fitnessstudiokette FitX (2.500 m²) und dem Drogeriemarkt Rossmann (1.000 m²) unterzeichnet. Darüber hinaus wird der bestehenden Bowlingbahn, inklusive Billard, Kicker, Dart und Gastronomie, mit einer Fläche von 4.450 m² durch den neuen Betreiber BOB’s Rock & Bowl ein neues Leben eingehaucht.

Mit der neuen Mieterstruktur revitalisierte Aroundtown das Schillerpark Center zentral gelegen in Berlin-Wedding zu einem Sport- und Freizeitzentrum für den gesamten Kiez und darüber hinaus.

Das Schillerpark Center befindet sich in zentraler Lage direkt an der Hauptverkehrs- und Einkaufsstraße Müllerstraße Ecke Seestraße in Berlin-Wedding. Diese Lage macht das Objekt besonders attraktiv für unterschiedliche Nutzungen. Mit der Revitalisierung des ehemaligen Einkaufszentrums schafft Aroundtown ein modernes Sport- und Freizeitzentrum, das den Bezirk bereichern und einen Nutzungsmix mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten bieten wird.

Aroundtown stellt den neuen Mietern umfassende Mieter-Services bereit, darunter persönliche Ansprechpartner vor Ort und ein zentrales 24/7-Service-Center mit geschultem Personal, das gewerblichen Mietern rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, zur Verfügung steht. Als einziges Unternehmen in der Gewerbeimmobilienbranche bietet Aroundtown einen derart umfassenden Mieterservice.

