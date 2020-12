„Ritterschlag“ für das Fachmarktzentrum

EINZELHANDEL IST NICHT GLEICH EINZELHANDEL

Hier gilt es zu unterscheiden: Für einige Bereiche des Einzelhandels wie Bekleidung oder Elektronik sind die Prognosen für die Zukunft eher verhalten. Nicht jedoch für die Nahversorgung, also für Dinge des täglichen Bedarfs, in erster Linie Lebensmittel. Hier verzeichnen innerstädtische Fachmarktzentren mit Lebensmitteleinzelhandel (LEH) bereits seit Jahren einen stetigen Zuwachs. Während der Corona-Krise konnten vielerorts sogar Umsatzrekorde verzeichnet werden. Auch im langfristigen Ausblick gehen viele Marktforscher von weiterem Wachstum aus. Die Immobilien Zeitung titulierte sogar vom „Ritterschlag“

für diese Form der Immobilien-Assetklasse.

WACHSTUMSMARKT NAHVERSORGUNG

Doch warum ist der LEH langfristig so erfolgreich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Onlinehandel tritt dem stationären LEH nach wie vor als Konkurrent kaum in Erscheinung, denn die Kunden suchen das Einkaufserlebnis vor Ort. Sich neue zahlungskräftige Kundengruppen zu erschließen, beherrscht der LEH ebenfalls sehr gut. Die gestiegenen Ansprüche der Verbraucher bedienen Edeka & Co. mit einem ergän- zenden Warenangebot, wie man es früher eher in Feinkostgeschäften vorfand.

ERFOLGSFAKTOR KUNDENNÄHE

Ein weiteres Erfolgskonzept der Branche ist die Nähe zum Verbraucher. Viele Menschen, die in den Innen- städten wohnen, möchten bequem auch mal zu Fuß ihre Einkäufe erledigen und das Fachmarktzentrum um die Ecke ist bei Verbrauchern daher besonders beliebt. Anders als auf der grünen Wiese sind inner- städtische Fachmarktzentren mit Mietflächen in den Obergeschossen durch Wohnungen oder Büros meist baulich gut integriert.

IDEALER MIETER-MIX

Nicht selten ergänzen angrenzende Parkflächen oder Tiefgaragen im Untergeschoss den optimalen Mieter-Mix. Diese Mischung ist für alle eine gute Symbiose und die unterschiedliche Herkunft der Mieterträge eine perfekte Streuung für den wirtschaftlichen Erfolg! Mit dem Publikums-AIF CAP Immobilienwerte 1 steht diese interessante Investmentidee auch Privatanlegern als profitable Anlagemöglichkeit offen.

