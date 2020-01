Richtfest für das Wohnprojekt „Lido“ in Leipzig

Mit einem zünftigen Richtfest wurde gestern der Baufortschritt für das von der Townscape -Gruppe und Sassenscheidt entwickelte Wohnbauprojekt „Lido“ in Leipzig gefeiert. Das bereits vor Baubeginn an die Hamburger HanseMerkur Grundvermögen AG für einen ihrer offenen Immobilienspezialfonds veräußerte Wohnprojekt am Lindenauer Hafen liegt damit gut im Zeitplan.