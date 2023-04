PROJECT Immobilien verkauft letzte Wohneinheiten von „Das Bertholds“ in München

Mit der Beurkundung der zwei letzten verfügbaren Einheiten hat der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien den Verkauf des Wohnneubaus „Das Bertholds“ im Münchner Stadtteil Milbertshofen erfolgreich abgeschlossen. Die insgesamt 18 Eigentumswohnungen in der Schleißheimer Straße 321 sind bereits fertiggestellt und bezugsfertig.

Der nachhaltige Effizienzhaus-55-Neubau mit sechs Geschossen und Tiefgarage entsteht auf einem ca. 580 Quadratmeter großen Grundstück im Norden Münchens.

Mit einer Wohnfläche von insgesamt 1.560 Quadratmetern umfasst das Mehrfamilienhaus Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 61 bis 124 Quadratmetern. Die Wohnungen sind teilweise barrierefrei und mit Garten, Balkon oder Dachterrasse ausgestattet. Das Gesamtverkaufsvolumen liegt bei ca. 15,3 Millionen Euro.

Drei weitere Objekte im Verkauf

In der Metropolregion München hat PROJECT Immobilien außerdem aktuell drei weitere Objekte im Verkauf: das Projekt „459 Pasing“ mit 27 Eigentumswohnungen in München-Pasing, „Viva Theresia“ in München-Sendling nahe der Theresienwiese mit 21 Eigentumswohnungen und sechs Stadthäusern sowie das Bauvorhaben „Anger Quartier“ im benachbarten Freising mit 118 Wohneinheiten.

Die PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg realisiert seit über 25 Jahren erfolgreich Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rhein-Main, Rheinland und Wien.

(PROJECT Immobilien / Manuela Blisse / surpress)