Schwan Locke in München

Stephen McCall, CEO von edyn, der Muttergesellschaft von Locke, erklärt dazu: „Wir freuen uns sehr, Locke nach Deutschland zu bringen. Mit dem Schwan Locke eröffnen wir jetzt die erste von zwei Dependancen in München – für uns alle ein extrem spannender Schritt. Wie an unseren anderen Standorten haben wir uns viel Mühe gegeben, einen stark in der Nachbarschaft verwurzelten Ort zu schaffen, wo sich Einheimische und Stadttouristen gleichermaßen zu Hause fühlen.“

„Dieses Vorhaben war eine große kreative Herausforderung, aber auch eine einzigartige Chance. München blickt nicht nur auf eine reiche und vielfältige Geschichte zurück, sondern wartet heute auch mit einer einzigartigen Kreativszene auf. Dem wollten wir Rechnung tragen und einerseits die Vergangenheit der Stadt würdigen, aber andererseits auch mit innovativen, zukunftsorientierten Partnern zusammenarbeiten, um unsere Vision zum Leben zu erwecken“, erklärt McCall weiter.

High-End-Lifestyle-Hotel mit dem Raumangebot eines Apartments

In Großbritannien hat sich Locke bereits mit einem wegweisenden und innovativen Hospitality-Konzept etabliert, das die Erfahrung und das Design eines High-End-Lifestyle-Hotels mit dem Raumangebot und der Flexibilität eines Apartments kombiniert. Nur wenige Gehminuten von der Theresienwiese entfernt, auf der normalerweise auch das Oktoberfest stattfindet, wird das Schwan Locke dem Gast 151 geräumige, modern eingerichtete Studio-Apartments bieten – neben einem kostenlosen Co-Working-Space, einem Fitnessstudio, einem Coffee-Shop, Einzelhandelsflächen, einem begrünten Innenhof und einer trendigen Cocktailbar.

Jedes der charakteristischen Studio-Apartments bietet mitsamt voll ausgestatteter Küche, Wohn- und Essbereich mehr Platz als ein typisches Hotelzimmer. Im Mittelpunkt steht der Gast – im Einklang mit seiner Philosophie schafft Locke Umgebungen, die zum Leben und nicht nur zum Schlafen gedacht sind. Das macht jeden Standort für Freizeittouristen und Geschäftsreisende gleichermaßen attraktiv – sowohl für längere als auch kürzere Aufenthalte.

Designimpulse vom Deutschen Werkbund

Das vom Innenarchitekturbüro Fettle entworfene Design des Schwan Locke ist vom Deutschen Werkbund inspiriert, der Anfang des 20. Jahrhunderts in München gegründet wurde. Der Werkbund ging davon aus, mittels hochkarätiger angewandter Kunst die Lebensqualität im Alltag verbessern zu können, und verfolgte demgemäß das Ziel, durch die gezielte Verschmelzung von traditionellem Handwerk und industrieller Massenproduktion ästhetische Standards neu zu definieren.

Mit seinem Raumkonzept versteht sich das Schwan Locke allerdings eher als Hommage an derlei klassische Prinzipien, als dass es diesen Stil einfach imitiert. Charakteristisch sind maßgefertigte Möbel sowie eine raffinierte, auf die Mitte des letzten Jahrhunderts zurückweisende Farbpalette.

Darüber hinaus beherbergt das Aparthotel eine einzigartige Kunstsammlung mit Werken lokaler Talente, darunter die Designerin und Illustratorin Veronika Grenzebach, den Graffiti-Künstler Armin Kiss-Istok und die Illustratorin Tomomi Maezawa.

Ein innovatives Speise- und Getränkekonzept

In Großbritannien steht der Name Locke für die enge Zusammenarbeit mit disruptiven Partnern aus der Gastronomie. Der neue Münchener Standort macht da keine Ausnahme: Als kompetente Partner fungieren diesmal die entscheidenden Köpfe hinter der renommierten lokalen Craft-Cocktail-Bar The High. Nach dem Vorbild des erfolgreichen Lokals wird das Gastronomiekonzept aus mehreren Komponenten bestehen, vom Café über die Verkaufsfläche für schwerpunktmäßig lokal erzeugte Produkte bis hin zur modernen, trendig eingerichteten Cocktailbar und dem begrünten Innenhofbereich.

Eine Top-Lage im Herzen von München

Die Schwan Locke liegt nicht nur wenige Minuten von der bekannten „Wiesn“ entfernt, sondern auch in einem der interessantesten Stadtteile, der Ludwigsvorstadt. Geschäfte, Museen, Parks, Wochenmärkte und sogar ein Theater sind bequem zu Fuß zu erreichen. Wer Lust auf Sightseeing hat, findet schon wenige U-Bahn-Stationen weiter zentrale Sehenswürdigkeiten wie den Marienplatz, den Viktualienmarkt, den Augustiner-Keller und das Museumsviertel.

Anfang des Jahres gab Locke zudem bekannt, dass es schon im Frühherbst mit dem WunderLocke in Sendling seine zweite Münchener Dependance eröffnen wird.

Über Locke

Wir von Locke glauben, dass man seine persönliche Komfortzone nicht verlassen muss, nur weil man sich von seinem Zuhause entfernt. Wir schenken unseren Gästen die Freiheit, zu ihren eigenen Bedingungen zu reisen, indem wir ihnen Räume zum Leben bieten. Unser Ziel ist es, Reisende zu inspirieren und zusammenzubringen: durch achtsames Design, zum Zusammensein einladende soziale Räume, ein lokal ausgerichtetes Kulturprogramm und durch ein disruptives Speise- und Getränkekonzept, das dem besonderen Charakter und der sozialen Prägung der jeweiligen Umgebung Rechnung trägt.

Unsere typischen Studio-Apartments verfügen über voll ausgestattete Küchen-, Wohn- und Arbeitsbereiche, die den Gästen mehr Platz und Autonomie bieten als das standardmäßige Hotelzimmer. Dank seiner Flexibilität spricht das „Zuhause trifft Hotel“-Format gleichermaßen Freizeittouristen und Geschäftsreisende an, egal ob für längere oder auch kurze Aufenthalte.

Nach der Eröffnung des ersten Hauses im Jahr 2016 haben wir neue Dependancen in ganz Großbritannien und in weiteren Ländern gegründet. Geplant sind zudem Häuser in Dublin, Berlin, Lissabon, München und Kopenhagen.

Weitere Informationen unter www.lockeliving.com/de