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Sachwerte / Immobilien

PKF hospitality group ernennt Akshara Walia zur Geschäftsführerin der PKF research GmbH

Die PKF hospitality group freut sich, die Ernennung von Akshara Walia zur Geschäftsführerin der PKF research GmbH mit Wirkung zum 1. Juli 2026 bekannt zu geben

© PKF

In ihrer neuen Funktion wird Walia die globalen Forschungsaktivitäten der Gruppe im Hospitality-Bereich leiten und die Position der PKF hospitality group als führender Anbieter von Marktinformationen, Analysen und strategischen Beratungsleistungen für die Hospitality- und Immobilienbranche weiter stärken.

Walia ist seit 2016 Teil der PKF hospitality group und hat maßgeblich zum Ausbau der Forschungs- und datenbasierten Beratungsleistungen des Unternehmens beigetragen. Als Director of Research leitete sie den Bereich Data Analytics und verantwortete Marktanalysen, Branchenpublikationen, Prognosemodelle sowie maßgeschneiderte Forschungsprojekte für internationale Kunden. Mit ihrer Arbeit hat sie wesentlich dazu beigetragen, die Markttransparenz zu erhöhen und strategische Entscheidungsprozesse in der Hospitality-Branche zu unterstützen.

Im Jahr 2025 übernahm Walia zusätzlich die Leitung des Forschungsbereichs am Future of Hospitality Institute, einem Think Tank der Branche mit Schwerpunkt auf Serviced Living. In dieser Funktion verantwortete sie quantitative Forschungsinitiativen zu wachstumsstarken Segmenten wie Branded Residences, Co-Living und Studentenwohnanlagen.

Mit einem Doktortitel in Betriebswirtschaft und Sozioökonomie verbindet Walia akademische Exzellenz mit umfassender Beratungserfahrung und bringt damit eine einzigartige Perspektive in die Hospitality-Forschung und Marktanalyse ein.

Walia: „Ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt bei der PKF hospitality group und bin sehr gespannt auf das, was die Zukunft bereithält. Als Geschäftsführerin ist es mein Ziel, eine Kultur der Zusammenarbeit und Spitzenleistung zu fördern, die sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden nachhaltige Ergebnisse schafft.“

Michael Widmann, Global CEO der PKF hospitality group, ergänzt: „Akshara hat in den vergangenen zehn Jahren entscheidend dazu beigetragen, unsere Forschungsplattform aufzubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ihre analytische Expertise, ihr innovatives Denken und ihr tiefes Verständnis für die sich wandelnden Konzepte im Hotel- und Serviced-Living-Bereich haben unsere Position als vertrauenswürdiger Berater für Investoren, Projektentwickler und Betreiber weltweit gestärkt. Wir freuen uns sehr, dass sie diese Führungsaufgabe übernimmt, und sind überzeugt, dass sie das Wachstum und die strategische Bedeutung unseres Research-Geschäfts weiter vorantreiben wird.“

Mit dieser Ernennung bekräftigt die PKF hospitality group ihr Engagement, erstklassige Marktinformationen und zukunftsorientierte Erkenntnisse bereitzustellen, die Kunden dabei unterstützen, sich in einem zunehmend komplexen und sich schnell wandelnden Hospitality-Markt erfolgreich zu orientieren.

 

 

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