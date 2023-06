Oppenfield übernimmt Immobilienmandate in mehreren europäischen Ländern

Die Partner des europaweit operierenden Immobiliennetzwerks OPPENFIELD – ein Joint Venture aus Asset Managern aus sieben Ländern – haben in den letzten Monaten vermehrt Mandate dank der länderübergreifenden Aufstellung gewonnen: Zu den jüngsten Aufträgen von Drittanbietern zählen die Übernahme der Verwaltung des Deutschland-Portfolios eines ausländischen Investors, das Asset Management von Einkaufszentren in Großbritannien und Spanien sowie die Sanierung und Vermietung von Bürogebäuden mit Leerstand in der Slowakei und in den Niederlanden.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen in vielen west- und osteuropäischen Märkten nutzen Immobilieneigentümer und Vermieter das Angebot der Gruppe insbesondere in jenen Ländern, die für sie nicht im absoluten strategischen Fokus sind oder dort, wo die kritische Masse noch nicht erreicht ist.

Werte für Immobilieneigentürmer schaffen

Bei der Übernahme von Asset- und anderen Managementaufgaben bringen die Partner von Oppenfield ihre langjährige Erfahrung ein, um in einem schwierigen Marktumfeld Werte für die Immobilieneigentümer zu schaffen. „Unsere Dienstleistungen verbinden die Fähigkeiten und das Netzwerk eines internationalen Managers mit der Flexibilität einer lokalen Management-Boutique“, erklärt Tim Ross, Partner bei Oppenfield und Geschäftsführer von PIER Investment Partner in Frankfurt.

Sein Oppenfield-Partner Dr. Manfred Wiltschnigg, der das Geschäft von GalCap Europe in Wien leitet, betont: „Im Netzwerk decken wir die wichtigsten europäischen Märkte und Assetklassen ab – und können gleichzeitig dank der lokalen Expertise der Beteiligten, eine Immobilie vor Ort in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus gewinnbringend betreuen. Da die wirtschaftliche Situation in vielen europäischen Immobilienmärkten angespannt bleibt, erwarten wir im Jahresverlauf weitere Managementmandate von internationalen Immobilieneigentümern.“

(Oppenfield / Manuela Blisse / surpress)