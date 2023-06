Kulinarische Hochgenüsse auf Velaa Private Island

Im preisgekrönten Restaurant Aragu vereint Küchenchef Gaushan De Silva lokale Aromen mit den Einflüssen aus seiner srilankischen Herkunft und der Finesse der europäischen Gourmetküche. Im Folgenden geht es um Inspirationen, die Herausforderungen bei der Führung eines exklusiven Restaurants auf einer Privatinsel sowie um ausgewählte Signature-Gerichte.

Aragu – „Essenz“ auf Dhivehi, der Landessprache der Malediven

Das prämierte Restaurant auf Velaa Private Island hat sich seit Eröffnung im Jahr 2013 als kulinarisches Juwel der Insel etabliert und begeistert anspruchsvolle Genießer seitdem mit moderner, europäischer Küche und einem frischen asiatischen Twist. Mit Verwendung feinster Bio-Produkte und ausgewählter Zutaten aus der ganzen Welt ergeben sich Kreationen, die sowohl geschmacklich als auch optisch begeistern – von delikaten Meeresfrüchten bis hin zu exquisiten Fleisch- und Fischgerichten.

Ein absolutes Signature-Dish ist der Gelbflossen-Thunfisch mit confiertem Eigelb von lokal bezogenen Dorfeiern und einer köstlichen Knoblauch-Sojasauce. Diese Kombination ist bei den Gästen sehr beliebt und ein fester Bestandteil der Speisekarte. Weiterer Favorit ist das Gericht „Lobster, Curry, Kandukukulhu“, bei dem die Aromen eines klassischen maledivischen Kokosnuss-Currys in Form einer französischen Beurre Blanc präsentiert werden. Dazu gibt es frischen, lokalen Hummer und ein mit Tamarinde verfeinertes Risotto aus Sagopalmenstärke und einem Chutney aus Kanamadhu (Meeresalmendro). Neben der herausragenden Küche bietet das Aragu auch eine beeindruckende Weinkarte. Die 800 Flaschen umfassende Auswahl wurde von Chef-Sommelier Musthafa Mohamed sorgfältig zusammengestellt.

Große Herausforderung



Für Chefkoch Gaushan De Silva besteht eine der größten Herausforderungen darin, den Zugang zu einer Vielzahl frischer, internationaler Zutaten sicherzustellen. Daher hat sich Velaa Private Island über die Jahre ein starkes Netzwerk vertrauenswürdiger Lieferanten aufgebaut, und setzt auf die Inspiration, was Land und Meer zu bieten haben – darunter täglich frisch gefangener Hummer und Krabben sowie lokales Gemüse.

Die Speisekarten werden je nach Verfügbarkeit und Saisonalität angepasst, um die Qualität und Vielfalt der maledivischen Zutaten hervorzuheben. Eine weitere spannende Herausforderung ist es, die perfekte Balance zwischen den Einflüssen der maledivischen, srilankischen und europäischen Küche in einem Gericht zu schaffen. Daher kombiniert Gaushan De Silva Techniken, die aus seiner europäischen Ausbildung stammen sowie mit Einflüssen aus seinem Heimatland.

Das Ergebnis sind Gerichte wie der „Reef Fish, Consommé, Drumstick Leaves“, bei dem die maledivische Spezialität Garudiya – eine klare Thunfischbrühe – als französische Consommé präsentiert wird. Das Gericht enthält auch Moringa (Trommelstockblätter), eine oft verwendete Zutat in Meeresfrüchte-Currys in Sri Lanka. All diese Elemente fügen sich nahtlos zu einem tiefen Umami-Geschmack zusammen, der mit raffinierter Einfachheit präsentiert wird.

Über Chefkoch Gaushan De Silva

Chefkoch Gaushan De Silva hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, die vor 22 Jahren begann, als er in den Küchen der Malediven zu kochen begann. Von dort aus führte ihn sein Weg in preisgekrönte Restaurants wie dem Alain Ducasse im Plaza Athénée und dem NOMA von Rene Redzepi. Darüber hinaus hatte er die Ehre, ein Jahr lang in den privaten Küchen des jordanischen Königspaares zu arbeiten. Vor zwölf Jahren wurde er zum Chef de Cuisine des maledivischen Resorts Huvafen Fushi ernannt und hat dort unter anderem den tschechischen Milliardär Jiri Smejc – dem Eigentümer von Velaa Private Island – bekocht.

Gaushan ist seit Eröffnung von Velaa Private Island fest im Team und hat sich bis zum kulinarischen Leiter des gesamten Inselresorts hochgearbeitet. Bei seinen Kochauftritten auf der ganzen Welt besteht er darauf, ausschließlich maledivischen Thunfisch mitzubringen, um das einzigartisurpressge Aragu-Erlebnis zu reproduzieren, denn der Gelbflossen-Thunfisch ist sein absolutes Lieblingsgericht. Für mehr Inspiration sucht Gaushan immer nach unkonventionellen Geschmacksrichtungen und Kombinationen, um seine Gäste angenehm und mit höchster Qualität zu überraschen.

Weitere Informationen unter www.velaaprivateisland.com .

