Mit der richtigen Lage zur langfristig erfolgreichen Immobilie

Alles beginnt mit der richtigen Lage: Um die Wertstabilität einer Immobilie langfristig und damit nachhaltig zu sichern, ist von Anfang an gut durchdachte Planung gefragt. Ist der Standort attraktiv, infrastrukturell gut ein- und angebunden? Bietet die Umgebung alles Notwendige für Alltag, Freizeit

und Beruf? Und das nicht nur heute. Nachhaltigkeit hat viele Aspekte und fängt in den Augen von PROJECT Immobilien bereits mit dem Grundstücksankauf an.

„Wir setzen dabei auf eigenes Know-how vor Ort. Hier, mitten im Geschehen, sind unsere Mitarbeite- rinnen und Mitarbeiter bestens mit der Entwicklung jedes relevanten Stadtteils vertraut“, erklärt Jens Müller, Vertriebsvorstand der PROJECT Immobilien Gruppe.

Die „HERZOGHÖFE“ im Darmstädter Verlegerviertel sind eines von aktuell vielen Projekten, die diese Kriterien erfüllen. Die 161 neuen Eigentumswohnungen, die entlang der Artilleriestraße, der Eschollbrücker Straße und dem Donnersbergring entstehen, sind lokal und regional hervorragend angebunden:

ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto, dem Bus, der Straßen- oder der Regional- bahn. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind fußläufig erreichbar.

„Nachhaltigkeit geht immer einher mit einer vorausschauenden Planung. Bei all unseren Projektent- wicklungen haben wir als ganzheitlicher Immobiliendienstleister ein breites Aufgabenspektrum. Unser Ziel dabei ist es, negative Umweltauswirkungen in Abstimmung mit Ämtern und Behörden zu vermeiden und positive Wirkungen zu verstärken. Gleichzeitig ist es unser Ziel, Ressourcenverschwendung an jedem Punkt der Wertschöpfungskette zu vermeiden“, so Jens Müller.

Bei den „HERZOGHÖFEN“ werden langlebige Materialien eingesetzt, die nicht wartungsintensiv sind. Zudem wird auf die Verwendung von Tropenholz verzichtet. Als KfW-55-Effizienzhaus und durch den Einsatz einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (BHKW) werden Energiekosten gesenkt und wird gleichzeitig die Umwelt geschont. Die Dachbegrünung hat nicht nur optisch einen positiven Effekt, sondern nimmt auch Regenwasser in immer stärker versiegelten Gebieten auf. „Der Klimawandel sorgt zunehmend für Extremwetterverhältnisse. Jeder unserer Neubauten ist für die Entwässerung von Niederschlag gerüstet. Gründächer schützen zudem Dachabdichtungen vor beispielsweise Hagel, Sturm oder UV-Strahlung bei Spitzentemperaturen im Sommer“, erklärt Jens Müller.

Auch bei der Flächeneffizienz gilt es, Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Dementsprechend ist das Wohnangebot der „HERZOGHÖFE“ vielfältig. Die Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sorgen mit ihren gut durchdachten Grundrissen und teilweiser Barrierefreiheit dafür, dass sich die Immobilie über mehrere Generationen den Bedürfnissen der jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner anpasst und somit der Werterhalt garantiert wird. Die Planung ist vollumfänglich auf eine effiziente, nachhaltige Nutzung ausgerichtet. Dies betrifft nicht nur die einzelnen Eigentumswohnungen, sondern auch den Wohnneubau als Ganzes. So konnten neben den Wohn- auch Grünflächen geschaffen werden, die für ein besseres Klima sorgen. Der geschützte Innenhof wird grün gestaltet mit Bäumen, Sträuchern und Rasen. Zudem verfügen die Erdgeschosswohnungen über einen eigenen kleinen Garten.

Egal, ob zur Eigennutzung oder als wertstabile Kapitalanlage, beim Immobilienkauf gilt immer noch der Grundsatz: je zentraler, desto gefragter. Doch der Platz für Immobilien in den deutschen Metropolregionen ist begrenzt. Umso wichtiger ist es, wie hier gezeigt, neben der Innen und Außengestaltung eines Wohn- neubaus gleich beim Grundstücksankauf wichtige Nachhaltigkeitsaspekte mitzudenken. So können Flächen optimal genutzt und wertvoller Wohnraum für Generationen nachhaltig geschaffen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.project-immobilien.com