Grundsteinlegung für Wohnquartier heise.flats in Erding

Die WOHNGROUP, ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit 30 Jahren Expertise bei der Realisierung innovativer Eigentumsund Mietwohnungen, hat gemeinsam mit der Bauherrin, der Wohnpark Heisenbergstraße GmbH, den Grundstein für das Wohnquartier heise.flats in Erding gelegt. Mit dem symbolischen Einlassen einer Zeitkapsel beginnt offiziell die Hochbauphase. Auf dem Areal in der Heisenbergstraße entstehen vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 116 Eigentumswohnungen und 122 Tiefgaragenstellplätzen.

Bereits wenige Monate nach Vertriebsstart entwickelt sich das Projekt äußerst erfolgreich. Insgesamt wurden bereits 75 Prozent der Wohnungen verkauft, alle anderen sind reserviert. „Die Grundsteinlegung ist für jedes Projekt ein besonderer Moment, weil aus der Planung sichtbare Realität wird. Dass wir diesen Meilenstein mit einem so erfolgreichen Vertriebsstand verbinden können, bestätigt unser Konzept. Nachhaltige Wohnimmobilien an wirtschaftlich starken Standorten bleiben für Kapitalanleger eine langfristig attraktive Investition“, sagt Cindy Wiegand, Geschäftsführerin der Wohnpark Heisenbergstraße GmbH und verantwortlich für den Vertrieb.

Nachhaltiges Wohnquartier für Kapitalanleger

Mit den heise.flats realisiert die Wohnpark Heisenbergstraße GmbH ein Wohnquartier, das konsequent auf die Bedürfnisse privater Kapitalanleger ausgerichtet ist. Die 116 Eigentumswohnungen entstehen im Effizienzhaus-40-Standard und erfüllen die Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG). Zum Energiekonzept gehören Luft-Wasser-Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Dachbegrünungen sowie ein begrünter Innenhof. Die Wohnungen verbinden energieeffizientes Bauen mit modernem Wohnkomfort. Zur Ausstattung gehören unter anderem Einbauküchen, Smart-Home-Systeme zur Steuerung von Heizung, Beleuchtung und Rollläden, digitale Schließsysteme, Videogegensprechanlagen, bodentiefe Dreifachverglasung, bodengleiche Duschen sowie Balkone oder Terrassen. Alle Tiefgaragenstellplätze werden für Elektromobilität vorbereitet. Barrierefreie Zugänge und Aufzüge ergänzen das Quartier. Neben dem nachhaltigen Gebäudekonzept profitieren Kapitalanleger von attraktiven steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten sowie einer professionellen Vermietungs- und Verwaltungsstruktur. Die kompakten Wohnungsgrößen orientieren sich gezielt an der anhaltend hohen Nachfrage nach modernem Mietwohnraum im wirtschaftsstarken Großraum München.

Standort mit langfristigen Perspektiven