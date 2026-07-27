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Sachwerte / Immobilien

Grundsteinlegung für Wohnquartier heise.flats in Erding

Hochbau für 116 Eigentumswohnungen startet / Über 75 Prozent der Wohnungen verkauft, alle weiteren reserviert / Nachhaltiges Quartier im Effizienzhaus-40-Standard mit QNG-Zertifizierung

Die WOHNGROUP, ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit 30 Jahren Expertise bei der Realisierung innovativer Eigentumsund Mietwohnungen, hat gemeinsam mit der Bauherrin, der Wohnpark Heisenbergstraße GmbH, den Grundstein für das Wohnquartier heise.flats in Erding gelegt. Mit dem symbolischen Einlassen einer Zeitkapsel beginnt offiziell die Hochbauphase. Auf dem Areal in der Heisenbergstraße entstehen vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 116 Eigentumswohnungen und 122 Tiefgaragenstellplätzen.

Bereits wenige Monate nach Vertriebsstart entwickelt sich das Projekt äußerst erfolgreich. Insgesamt wurden bereits 75 Prozent der Wohnungen verkauft, alle anderen sind reserviert. „Die Grundsteinlegung ist für jedes Projekt ein besonderer Moment, weil aus der Planung sichtbare Realität wird. Dass wir diesen Meilenstein mit einem so erfolgreichen Vertriebsstand verbinden können, bestätigt unser Konzept. Nachhaltige Wohnimmobilien an wirtschaftlich starken Standorten bleiben für Kapitalanleger eine langfristig attraktive Investition“, sagt Cindy Wiegand, Geschäftsführerin der Wohnpark Heisenbergstraße GmbH und verantwortlich für den Vertrieb.

Nachhaltiges Wohnquartier für Kapitalanleger

Mit den heise.flats realisiert die Wohnpark Heisenbergstraße GmbH ein Wohnquartier, das konsequent auf die Bedürfnisse privater Kapitalanleger ausgerichtet ist. Die 116 Eigentumswohnungen entstehen im Effizienzhaus-40-Standard und erfüllen die Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG). Zum Energiekonzept gehören Luft-Wasser-Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Dachbegrünungen sowie ein begrünter Innenhof. Die Wohnungen verbinden energieeffizientes Bauen mit modernem Wohnkomfort. Zur Ausstattung gehören unter anderem Einbauküchen, Smart-Home-Systeme zur Steuerung von Heizung, Beleuchtung und Rollläden, digitale Schließsysteme, Videogegensprechanlagen, bodentiefe Dreifachverglasung, bodengleiche Duschen sowie Balkone oder Terrassen. Alle Tiefgaragenstellplätze werden für Elektromobilität vorbereitet. Barrierefreie Zugänge und Aufzüge ergänzen das Quartier. Neben dem nachhaltigen Gebäudekonzept profitieren Kapitalanleger von attraktiven steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten sowie einer professionellen Vermietungs- und Verwaltungsstruktur. Die kompakten Wohnungsgrößen orientieren sich gezielt an der anhaltend hohen Nachfrage nach modernem Mietwohnraum im wirtschaftsstarken Großraum München.

Standort mit langfristigen Perspektiven

Mit Erding setzt die Projektgesellschaft bewusst auf einen der dynamischsten Wohnstandorte im Münchner Umland. Die Nähe zum internationalen Flughafen München, die gute Anbindung an die Landeshauptstadt sowie die wirtschaftliche Stärke der Region sorgen seit Jahren für eine hohe Nachfrage nach Wohnraum. Gleichzeitig bietet Erding mit seiner historischen Altstadt, der weltbekannten Therme Erding als größter Thermenlandschaft Europas, einem vielfältigen Freizeitangebot sowie einer leistungsfähigen Infrastruktur attraktive Voraussetzungen für dauerhaftes Wohnen. „Kapitalanleger investieren nicht nur in eine Immobilie, sondern immer auch in einen Standort. Erding verbindet wirtschaftliche Dynamik mit hoher Lebensqualität und bietet damit beste Voraussetzungen für eine langfristig stabile Vermietung und nachhaltige Wertentwicklung“, so Cindy Wiegand.

Bauherrin und Projektgesellschaft ist die Wohnpark Heisenbergstraße GmbH. Gesellschafter sind die Wohngroup Bauträger GmbH & Co. KG mit 50 Prozent sowie die Magnus Wohnbau GmbH und Reinhold Schneider mit jeweils 25 Prozent. Die Geschäftsführung der Projektgesellschaft liegt bei Dierk Griess und Cindy Wiegand. Die WOHNGROUP verantwortet als Gesellschafterin insbesondere Marketing und Vertrieb. Die spätere Erstvermietung sowie die Verwaltung übernimmt die zur Unternehmensgruppe gehörende immokontur GmbH & Co. KG gemeinsam mit regionalen Partnern.

„Unser Anspruch endet nicht mit dem Verkauf einer Wohnung. Wir begleiten unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie, von der Beratung über die Vermietung bis zur professionellen Verwaltung. Dieses ganzheitliche Konzept ist ein wesentlicher Baustein unseres Erfolgs und schafft langfristigen Mehrwert für Kapitalanleger“, sagt Marcel Dietrich, Geschäftsführer der WOHNGROUP Management GmbH.

„Die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Erding hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir das Projekt zügig voranbringen konnten. Dafür gilt insbesondere der Bauabteilung unser ausdrücklicher Dank“, sagt Reinhold Schneider, Gesellschafter der Wohnpark Heisenbergstraße GmbH. Die erfolgreiche Entwicklung des Projekts ist für die Investoren zugleich ein Bekenntnis zum Standort. Sie prüfen bereits weitere Grundstücke im Raum Erding, um dort zusätzliche Wohnbauprojekte zu realisieren.

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