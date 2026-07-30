Griechische Insel ‘Argyronisos‘ steht bei Engel & Völkers Private Office zum Verkauf

„Argyronisos zählt zu den einzigartigsten privaten Anwesen, die derzeit an der gesamten europäischen Küste verfügbar sind“, erklärt Georg Petras, CEO von Engel & Völkers Griechenland. Die vollständig erschlossene Insel vereint höchste Privatsphäre, nachhaltige Infrastruktur und direkten Zugang zu den begehrten Segelrevieren der Sporaden. Die Vermarktung erfolgt über das Engel & Völkers Private Office.

Argyronisos: Malerischer Rückzugsort mit absoluter Privatsphäre

Die Privatinsel liegt im geschützten Golf von Pteleos vor der Nordküste Euböas. Mit einer Grundstücksfläche von rund 24 Hektar und einer bebauten Fläche von insgesamt etwa 940 Quadratmetern zählt Argyronisos zu den größten vollständig entwickelten Privatinseln Griechenlands. Das Anwesen umfasst elf hochwertig erhaltene Gebäude, darunter ein repräsentatives Haupthaus, eine zweigeschossige Villa, mehrere traditionelle Natursteinhäuser, ein Verwalterhaus sowie die historische griechisch-orthodoxe Kapelle St. Anargiri. Die Architektur fügt sich harmonisch in die mediterrane Landschaft aus jahrhundertealten Olivenhainen, Zypressen und naturbelassenen Buchten ein.

Seit Jahrzehnten wurde die Insel als privater Rückzugsort, biologischer Olivenbetrieb und exklusives Refugium genutzt. „Was Argyronisos wirklich außergewöhnlich macht, ist, dass sich der Luxus nicht durch übermäßige Bebauung definiert, sondern durch sechs Jahrzehnte liebevoller Pflege, vollständige Eigenständigkeit und absolute Privatsphäre”, sagt Georg Petras.

Die Insel verfügt über eine autarke Energieversorgung mittels Solaranlage mit Generator-Backup und wird seit vielen Jahren nach nachhaltigen Grundsätzen bewirtschaftet. Ein biologischer Olivenhain, ein Tiefwasseranleger für Yachten, ein Helikopterlandeplatz sowie mehrere private Badebuchten unterstreichen den exklusiven Charakter des Anwesens. Argyronisos ist vom internationalen Flughafen Athen aus per privatem Helikoptertransfer in rund 50 Minuten erreichbar. Von den benachbarten Inseln mit Helikopteranbindung ist die Flugzeit noch kürzer. Die Anreise über einen privaten Bootstransfer beträgt von Athen aus rund zweieinhalb Stunden. Zudem bietet die Insel direkten Zugang zu den renommierten Segelrevieren der Nordägäis und den Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonnisos.

„Der Erwerb einer Premium-Immobilie im Mittelmeerraum bedeutet die Verwirklichung eines besonderen Lebensstils. Der Besitz einer privaten Insel in Griechenland hingegen schafft ein bleibendes Vermächtnis,” resümiert Georg Petras. „Privatinseln dieser Größenordnung und mit einer vergleichbaren Kombination aus historischer Substanz, bestehender Infrastruktur, nachhaltiger Bewirtschaftung und exklusiver Lage gelangen nur äußerst selten auf den internationalen Markt.” Die Privatinsel wird zu einem Preis auf Anfrage angeboten.