Garbe Industrial vermietet rund 31.000 Quadratmeter an Alstom

Das Unternehmen wird dort Ersatz- und Neuteile für Lokomotiven und Züge lagern und distribuieren. Insgesamt investierte Garbe Industrial rund 40 Millionen Euro in das Neubauprojekt, das im ersten Quartal dieses Jahres fertiggestellt wurde.

„Die Entscheidung, unsere Logistikimmobilie in Salzgitter perspektivisch ohne vorherige Mietzusage zu bauen, hat sich als genau richtig erwiesen. Nur so konnten wir den kurzfristigen Flächenbedarf von Alstom zeitnah bedienen“, sagt Luisa Elfendahl, Regional Head Central / Development bei Garbe Industrial. „Auch künftig wird es für Unternehmen mit kurz- und mittelfristigen Flächenbedarfen notwendig sein, dass Projektentwickler perspektivisch bauen und moderne Flächen bereitstellen.“

Die Logistikimmobilie mit einer Gesamtfläche von 31.200 Quadratmetern ist komplett von Alstom angemietet und bereits bezogen worden. Der Neubau verfügt über eine Hallenfläche von ca. 27.700 Quadratmetern und eine Mezzaninfläche von rund 1.900 Quadratmetern. Hinzu kommen ungefähr 1.600 Quadratmeter für Büros und Sozialräume. Zur Be- und Entladung von Lkw ist das Objekt mit 29 Überladebrücken und zwölf ebenerdigen Sektionaltoren ausgestattet. Ein wichtiger Aspekt für Alstom: Neun dieser Sektionaltore auf der Rückseite des Gebäudes ermöglichen eine seitliche Entladung. Das ist speziell für großvolumige Bahnkomponenten wichtig. Die Tore sind zudem mit einem insgesamt rund 2.000 Quadratmeter großen Vordach vor Witterungseinflüssen geschützt. Auf dem Außengelände gibt es sechs Lkw- und 112 Pkw-Stellplätze. Zum Teil sind sie mit E-Ladesäulen vorgerüstet worden.

Errichtet wurde die neue Logistikimmobilie auf einer 51.000 Quadratmeter großen Industriebrache, die Garbe Industrial vier Jahre zuvor von Alstom übernommen hatte. Das Areal, Standort einer ehemaligen Munitionsfabrik, musste vor Baubeginn umfassend saniert und von Kampfmittelfunden sowie weiteren Altlasten befreit werden. So wurden die Fundamente früherer Gebäude abgerissen, Betonplatten entfernt, Schächte und unterirdische Bunker beseitigt. Anschließend wurde der Boden abgetragen und fachgerecht entsorgt. Dabei konnte das Immobilienunternehmen auf seine langjährige Erfahrung im Umgang mit ehemals industriell genutzten Flächen zurückgreifen. Luisa Elfendahl: „Durch die Revitalisierung von Brownfields werten wir Standorte nachhaltig auf und schaffen mit modernen Projektentwicklungen gleichzeitig ein attraktives Ansiedlungspotenzial für Unternehmen.“

Verkehrstechnisch überzeugt der Standort Salzgitter durch seine günstige Lage südlich des Städtedreiecks Hannover – Wolfsburg – Braunschweig mit einer sehr guten Anbindung an das Fernstraßennetz. Nur wenige Kilometer sind es bis zur A 39, die Salzgitter in nördlicher Richtung mit Wolfsburg und der A 2 Dortmund – Berlin sowie in südlicher Richtung mit der A 7 Hamburg – Ulm verbindet.

Entwickelt hat Garbe Industrial die Immobilie unter Berücksichtigung anerkannter ESG-Kriterien. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt mit Fernwärme. Die Dachflächen sind für die Installation einer Photovoltaikanlage vorgerüstet. Garbe Industrial strebt für den Neubau eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an.