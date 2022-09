Fonds Finanz integriert erste Klauselbögen in Vergleichsrechner und erhöht Bestandssicherheit für Vermittler

Die Fonds Finanz hat für ihre Vermittler einen Klauselbogen für allgemeine Betriebshaftpflichtversicherungen im Bereich der gewerblichen Sachversicherungen entwickelt. Der Bogen bietet in vorab definierten Leistungspunkten deutliche Mehrwerte und vertriebliche Vorteile. „Wir freuen uns sehr über die Integration der ersten Klauselbögen, die das Potenzial haben, kostenfrei eine Leistungsverbesserung der Standardtarife für unsere gesamten Vertriebspartner zu schaffen. Besonderes Highlight: Viele der bisher teilnehmenden Versicherer gewähren die verbesserten Leistungen bereits automatisch für Bestandsverträge, die gewissen Zielkriterien entsprechen – und das ohne zusätzlichen administrativen Aufwand für die Vermittler“, so Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleitung.

Übersichtlich und leicht verständlich fasst die Fonds Finanz zahlreiche Leistungsinhalte für eine starke Absicherung im Rahmen einer allgemeinen Betriebshaftpflichtversicherung zusammen. Auf einem Blick zeigt der Klauselbogen Verbesserungen zu den hinterlegten Tarifen der teilnehmenden Gesellschaften und bewertet diese nach ihrer Leistungserfüllung. Die Ergänzungen können als Leistungsverbesserung gegenüber den aktuellen Standardtarifen fungieren. Aufbau und Struktur des Klauselbogens für die allgemeine Betriebshaftpflichtversicherung unterliegen 56 vorgegebenen Klauseln, drei optionaler individueller Zusatzklauseln der Versicherer selbst, sowie ergänzend einer Zusatzleistung der Fonds Finanz. Mittels des Ampelsystems grün, gelb und rot ist sofort sichtbar, welche Klauseln vollständig, teilweise oder in Einzelfällen nicht erfüllt werden. Der Bogen dient so auch als neutrale und transparente Benchmark für die Leistungsstärke der teilnehmenden Tarife.

Durch die Exklusivität in der Nutzung der Klauselbögen, können Vermittler der Fonds Finanz eine größere Abschlussquote und höhere Kundenbindung erreichen: Der Bogen bündelt übersichtlich und transparent alle zusätzlichen Informationen. Er ist als PDF-Datei und Leistungsübersicht in die Angebotsplattform Thinksurance integriert und muss daher vom Vermittler nicht separat beantragt werden. Weiter ergänzt ein Anwendungsbogen jeden Klauselbogen optimal, der nach dem FAQ-Prinzip selbsterklärend auf die meisten eventuellen Fragen der Fonds Finanz Vermittler eingeht und jeweils vom Versicherer beantwortet wurde. Sollte es dennoch zu Rückfragen kommen, können sich Vermittler jederzeit vertrauensvoll an das Service-Team der Fonds Finanz wenden.

Über die Bereitstellung der Klauselbögen erhalten alle Vertriebspartner der Fonds Finanz exklusiv die Möglichkeit, ein Gegengewicht zum bisherigen etablierten Wettbewerb darzustellen.

Alle derzeitigen Kooperationspartner des Fonds Finanz Klauselbogens:

Alte Leipziger

andsafe

Basler Sachversicherungs-AG

Die Bayerische

HDI

VHV Versicherung

Zurich

Weitere Klauselbögen für gewerbliche Sachversicherungen und die Aufnahme zusätzlicher Kooperationspartner in bestehende Klauselbögen befinden sich bereits in der Planung.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)