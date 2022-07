Branchensieger: Fonds Finanz ist zum dritten Mal in Folge „Deutschlands bester Finanzdienstleister“

In der Kategorie „Finanzdienstleister“ der Studie „Deutschlands Beste – die besten im Alltag“ erreichte der Münchner Maklerpool die volle Punktzahl und sicherte sich so erneut den ersten Platz. Insgesamt wurden 4.700 Unternehmen und Marken in verschiedenen Bereichen untersucht.

„Dass wir seit drei Jahren in Folge den Titel ‚Deutschlands bester Finanzdienstleister‘ tragen dürfen und uns damit als Branchensieger positionieren können, ehrt uns sehr. Damit unsere Vermittler den besten Service erhalten, geben wir jeden Tag alles – und wie man sieht, lohnt es sich“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Die Studie wurde im Auftrag von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung mit wissenschaftlicher Begleitung des HWWI (Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut) realisiert. Mithilfe der Social-Listening-Methode wurde die Datenerhebung durchgeführt. Über ein Jahr wurden im Untersuchungszeitraum vom 15. April 2021 bis zum 15. April 2022 insgesamt über 438 Millionen Online-Quellen nach konkreten Informationen und Äußerungen rund um die Fonds Finanz durchsucht. Innerhalb der Untersuchung wurden ausschließlich Domains aus Deutschland berücksichtigt.

Bereits im Februar wurde die Fonds Finanz von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST ebenfalls mit dem ersten Platz als „Digital Champion – Unternehmen mit Zukunft 2022“ ausgezeichnet. Eine Übersicht der wichtigsten Auszeichnungen finden Sie unter www.fondsfinanz.de/auszeichnungen/.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)