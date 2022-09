Fonds Finanz gewinnt den ersten Platz als Maklers Liebling 2022

Mit einer Rekordteilnehmerzahl von bis zu 1.742 Personen in der Spitze ist die Umfrage laut procontra aussagekräftiger denn je. Insgesamt 56,6 Prozent der Teilnehmer (n = 1.296) haben bei der Frage „Mit welchen Maklerpools bzw. Maklerverbünden arbeiten Sie am liebsten zusammen?“ eine ihrer maximal drei möglichen Stimmen an die Fonds Finanz gegeben. Damit entscheidet der führende Maklerpool Deutschlands zum vierten Mal den Sieg als Maklers Liebling für sich.

„Die erneute Auszeichnung als Maklers Liebling 2022 freut mich natürlich sehr und ist eine großartige Anerkennung unserer Arbeit, die wir stets im Sinne unserer Makler leisten. Dieses Resultat zeigt, dass wir als führender Maklerpool den Finger immer am Puls der Zeit haben und spiegelt vor allem das positive Stimmungsbild der Makler wider. Daher geht ein großes Dankeschön an alle Maklerinnen und Makler, die uns dank der gemeinsamen Zusammenarbeit mit uns ihr Vertrauen schenken“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Aus der Studie geht außerdem hervor, dass mit 76 Prozent der Großteil der Teilnehmer (n = 1.296) den breiten Produkt- und Anbieterzugang, den Maklerpools wie die Fonds Finanz anbieten, besonders schätzen. 62,8 Prozent der Teilnehmer legen großen Wert auf das Angebot der verschiedenen Vergleichsrechner und 51,8 Prozent betrachten die administrative Erleichterung als relevanten Vorteil einer Poolanbindung.

Eine Übersicht der wichtigsten Auszeichnungen der Fonds Finanz gibt es unter www.fondsfinanz.de/auszeichnungen

(Fonds Finanz)