Fokus Norddeutschland kauft Immobilie in Hannover

Der Fokus Norddeutschland Fonds der KanAm Grund Group hat in Hannover das „EAP3“ am Ernst-August-Platz erworben. Das voll vermietete Objekt gegenüber des Hauptbahnhofes, 1880 als Hôtel de Russie erbaut und 2003/2004 kernsaniert und zur heutigen Multi-Tenant-Immobilie umgenutzt, beherbergt in seinen fünf Obergeschossen mit gut 11.000 Quadratmetern unter anderem den Elektronikmarkt Saturn sowie die niedersächsische AOK-Krankenkasse.

Der Fokus Norddeutschland Fonds war erst vergangenen Sommer aufgelegt worden und kaufte bereits in Hamburg das Nahversorgungszentrum „Unser Viertel“ im Stadtteil Volksdorf, ein Multi-Tenant Objekt mit einem Supermarkt, Einzelhandel, Büros, Arztpraxen und städtischer Bibliothek auf mehr als 5.000 Quadratmetern.

Der Spezialfonds der KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH richtet sich wie sein Gegenstück, der Fokus Süddeutschland, an Institutionelle Investoren aus dem Bankenbereich.

Verkäufer: ein Immobilienfonds von Credit Suisse Asset

Die vermietbare Fläche des „EAP3“ teilt sich in Einzelhandelsflächen, Büros, Arztpraxen sowie Lagerfläche auf. Zudem ist die Balzac Coffee Company mit einem ihrer 49 Premiumcafés Mieter in dem Gebäude.

Das Gebäude verfügt über Straßenfronten zur Kurt-Schumacher-Straße, dem Ernst-August-Platz sowie zur Rosenstraße und kann von allen drei Seiten begangen werden. Verkäufer ist ein Immobilienfonds von Credit Suisse Asset. BNP hatte den Deal Ende 2019 vermittelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Innovativer Industriestandort, Dienstleistung und Logistikdrehkreuz

Hannover ist mit etwa 540.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Norddeutschlands. Die Landeshauptstadt Niedersachsens bildet den Kern der etwa 1,8 Millionen Einwohner umfassenden Region Hannover. Hannover gilt als innovativer Industriestandort, Dienstleistungszentrum und Logistikdrehkreuz.

Die Investitionsstrategie des Fokus Norddeutschland verfolgt den Aufbau eines attraktiven Immobilienportfolios in Norddeutschland aus Büroimmobilien, Einzelhandels-Geschäftshäuser, Hotel und Wohnen und strebt einen ausgewogenen Immobilien-Mix von hochwertigen und nachhaltigen Core und Core+ Objekten an, die langfristig stabile Erträge und Wertzuwachs erwarten lassen.

(KanAm Grund Group)