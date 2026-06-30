Flex Office-Anbieter 1000 Satellites kommt nach Berlin

Der Flex Office-Anbieter 1000 Satellites eröffnet mit dem „Satellit Chaussee“ seinen ersten Standort in Berlin und setzt damit ein klares Zeichen für weiteres Wachstum in der Hauptstadt sowie bundesweit. Der neue Standort in der Chausseestraße 117 in Mitte, bislang sowie auch zukünftig das deutsche Headquarter eines Fintech-Unternehmens, verbindet moderne Infrastruktur mit maximaler Flexibilität sowie zentraler Lage. 1000 Satellites ermöglicht dort ab sofort Unternehmen und Teams die Nutzung professioneller sowie arbeitsstättenkonformer Arbeitswelten.

Gregory von Abendroth, Geschäftsführer bei der 1000 Satellites GmbH: „Berlin ist für uns mehr als ein neuer Standort. Mit dem ´Satellit Chaussee´ übernehmen wir zum einen die Headquarter-Flächen des Digitalunternehmens. Zum anderen bieten wir weiteren Firmen und Teams die Möglichkeit, flexible Angebote zu nutzen. Nachdem wir das Konzept bereits in München und Mannheim erfolgreich umgesetzt haben, schaffen wir nun erstmals in Berlin ein zentrales und zugleich wohnortnahes Satellitenbüro, das von den Menschen vor Ort, der Community und der Qualität getragen wird.“

Linda Kontar, Senior Business Manager bei 1000 Satellites und verantwortlich für den neuen Standort, ergänzt: „Der ´Satellite Chaussee´ ist für uns der konsequente nächste Schritt. Er bietet Raum für ein produktives Miteinander und richtet sich an Menschen und Unternehmen, die professionelle Arbeitswelten suchen, die hochwertig ausgestattet sind und gleichzeitig unkompliziert funktionieren. Uns geht es darum, eine Umgebung mit klarer Haltung zu schaffen; Orte, die anziehend, herzlich und nah am Alltag der Nutzer sind, damit Arbeit flexibler, wohnortnäher und gleichzeitig produktiver werden kann.“

Mit rund 7.000 Quadratmeter Fläche über sechs Etagen bietet 1000 Satellites in der Chausseestraße hochwertigen Workspace mit privaten Offices, exklusiven, voll ausgestatteten Büroetagen, Coworking-Bereichen sowie professionellen Meeting- und Eventflächen. Ergänzt wird das Konzept durch einen großzügigen Community Hub im Erdgeschoss als lebendigen Kommunikationsort, der Arbeitsalltag, Austausch und Gemeinschaft miteinander verbindet. Die urbanen Terrassen- und Außenbereiche erweitern die Arbeitswelten nach außen und schaffen Orte für Meetings, informelle Gespräche oder konzentrierte Einzelarbeit.

Mit der offenen und flexibel nutzbaren Flächengestaltung entstehen moderne Arbeitswelten, die den Anforderungen hybrider Arbeitsmodelle gerecht werden und sich zugleich wohltuend frisch, aufgeräumt und einladend anfühlen. Community Manager vor Ort heißen Nutzer mit Herzlichkeit willkommen. Unterschiedliche Raumkonzepte fördern sowohl Kollaboration als auch Rückzugsmöglichkeiten und schaffen eine professionelle Arbeitsumgebung, die mit ergonomischer Ausstattung, moderner Medientechnik, Bildschirmen sowie leistungsfähiger Infrastruktur einfach funktioniert. So entstehen Arbeitsorte mit hoher Aufenthaltsqualität, die Menschen im Alltag spürbar entlasten.

Bereits vor der Eröffnung konnte 1000 Satellites mit dem Fintech-Unternehmen sowie mit PPRO namhafte Nutzer für den Standort gewinnen. Das Digitalunternehmen war bereits zuvor Mieter im Gebäude und wird auch künftig im „Satellit Chaussee“ vertreten sein. Auch der E-Commerce Anbieter PPRO war bereits Mieter und wird zukünftig Nutzer im „Satellit Chaussee” bleiben. Damit unterstreicht der Standort seine Attraktivität für etablierte Unternehmen mit Anspruch an hochwertige und flexible Arbeitswelten.

„Der ´Satellit Chaussee´ liegt zentral in Berlin-Mitte nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und ist hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden”, führt Kontar aus. „Gleichzeitig befindet sich der Standort ruhig gelegen im Hinterhof eines historischen Gebäudes und verbindet damit urbane Erreichbarkeit mit einer konzentrierten Arbeitsatmosphäre. Die direkte Nähe zu U-Bahn, Restaurants und Hotels macht die Lage besonders attraktiv für Unternehmen, Projektteams und hybride Arbeitsmodelle.”

Mit dem Einstieg in den Berliner Markt verfolgt 1000 Satellites seinen qualitätsgetriebenen Wachstumskurs konsequent weiter. Wachstum versteht das Unternehmen dabei nicht als reines Skalierungsversprechen, sondern als Ergebnis von Relevanz, Bedarf und nachhaltiger Qualität. Berlin bildet den Ausgangspunkt für die weitere Expansion in der Hauptstadtregion sowie bundesweit überall dort, wo professionelle Arbeitswelten, Community und Haltung zusammenfinden.

Die offizielle Eröffnung wird am 30. September gefeiert. Weitere Informationen unter https://1000satellites.de/standorte/region-berlin/satellit-chaussee/