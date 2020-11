Ergänzung der klassischen Vertriebswege

Ein erweitertes Angebot hochwertiger Immobilieninvestments, die Verbreiterung der jeweiligen Ziel- gruppen und die Beschleunigung der Digitalisierung: Das sind die wesentlichen Ziele der Kooperation von zinsbaustein.de und der Dr. Peters Group. Auf diesem Weg sind wir schon ein gutes Stück vorange- kommen. So konnten in kürzester Zeit gemeinsam die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, alternative Investmentprodukte wie voll regulierte Alternative Investmentfonds (AIF) auf der Plattform anzubieten.

Erste Erfolge zeigt auch die Aktivierung der Bestandskundenbasis. Seit dem Start der Kooperation bietet die Dr. Peters Group allen Kunden, die nicht mehr von einem Vertriebspartner betreut werden, über die Plattform Crowdinvesting-Produkte und Club Deals an. Club Deals sind exklusive Immobilieninvestments, an denen sich Anleger erst ab einer Mindestsumme von 50.000 Euro beteiligen können. Die jährliche Verzinsung für eine solche exklusive Beteiligung liegt zwischen sechs und acht Prozent.

zinsbaustein.de wiederum profitiert von der 45-jährigen Erfahrung der Dr. Peters Group im Bereich Investments und Sachwertanlagen. Ein weiterer Vorteil für die Investmentplattform ist durch die kürzlich genehmigte Lizenz nach Paragraf 32 Kreditwesengesetz (KWG) entstanden, also der Erlaubnis, in Deutsch- land Bankoder Finanzdienstleistungsgeschäfte zu betreiben. Mit Hilfe dieser Lizenz ist es der Dr. Peters Group beispielsweise möglich, eigene Anleihen zu emittieren.

Den Anlegern steht damit künftig ein breiteres Spektrum an Immobilieninvestments mit unterschied- lichen Risikoprofilen und Nutzungsklassen sowie verschiedenen Laufzeiten offen. Von Mezzanine-Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahrenüber

Anleihen mit mittlerer Laufzeit bis hin zum vollregulierten AIF mit einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren ist in Kürze alles über eine Plattform abrufbar. Diese breite Palette an Investmentvehikeln ermöglicht Anlegern eine deutlich bessere Diversifikation ihres Portfolios und damit eine bessere Risikostreuung.

Ein weiterer Nutzen der Partnerschaft ist die Ergänzung der klassischen Vertriebswege. Einerseits sind für zahlreiche Anleger

die klassischen Vertriebspartner nach wie vor die zentrale Anlaufstelle. Nicht zuletzt deshalb, weil zahlreiche Kunden auch

zukünftig auf den persönlichen Austausch setzen werden und den angestammten Vertriebspartnern vertrauen. Andererseits ist die Zahl dieser Vertriebspartner in den vergangenen Jahren signifikant zurückgegangen. Um zusätzliches Wachstum zu generieren, müssen wir daher digitale Vertriebswege und neue Kundengruppen erschließen. Eins bleibt aber sicher: Der klassische Vertrieb wird weiterhin eine zentrale Rolle für die Platzierung von Sachwertinvestments spielen.

WAS IST NUN DAS FAZIT NACH ETWA EINEM JAHR DER KOOPERATION?

Synergien bestehen in der gemeinsamen Kundengewinnung und Erschließung neuer Kundengruppen, der Nutzung des beidseitigen Know-hows und der Paragraf- 32-KWG-Lizenz seitens der Dr. Peters Group. Für Kunden bietet die strategische Partnerschaft außerdem eine größere Auswahl an Anlageobjekten mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Während die Dr. Peters Group mit Hilfe von zinsbaustein.de nun kurzfristige Anlagenofferieren kann, ermöglicht der Sachwertspezialist seinem neuen Partner wiederum, langfristige Vermögensanlagen anzubieten. Auch das Stemmen von Großprojekten ist für zinsbaustein.de mit dem starken Partner im Rücken nun möglich. So stellte ein im August und September über zinsbaustein.de platziertes Projekt – die Umwidmung eines ehemaligen Bürogebäudes in Düsseldorf zu 181 möblierten Apartments – mit 4,3 Millionen Euro die bislang größte Einzelfinanzierung auf der Plattform dar.

Dem Ziel für beide Seiten, Wachstumsziele schneller zu erreichen und Entwicklungspotenziale auszuschöpfen, während die Kunden von einer weitaus größeren Angebotspalette aus kurz-, mittel- sowie langfristigen Investments profitieren, sind wir damit bereits ein großes Stück näher gekommen.

(DR. PETERS GROUP)

www.zinsbaustein.de