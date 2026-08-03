Dream beschleunigt das Wachstum seiner Asset-Management-Plattform

Die zusammengeführte Plattform zählt mit mehr als 80 Fachkräften und 27 Millionen Quadratfuß verwalteter oder in Entwicklung befindlicher Bruttomietfläche in neun Ländern zu den führenden europäischen Plattformen für urbane Industrieimmobilien.

TORONTO & LONDON, 31. Juli 2026 –(BUSINESS WIRE)–Dream Unlimited Corp. („Dream“) (TSX: DRM) gab heute bekannt, dass Dream und Dream Industrial Real Estate Investment Trust („Dream Industrial REIT“) (TSX: DIR.UN) verbindliche Vereinbarungen zur Übernahme von Chancerygate Limited („Chancerygate“ oder „CG“), einem im Vereinigten Königreich ansässigen Entwickler und Verwalter von Industrieimmobilien mit einer 30-jährigen Erfolgsbilanz im Multi-Let-Industrial-Segment („MLI“), geschlossen haben. Chancerygate verwaltet derzeit ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsbringenden Immobilien und Entwicklungsprojekten im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Pfund Sterling (2,2 Milliarden kanadischen Dollar).

Im Rahmen der Transaktion übernimmt Dream die Investment-Management- und Entwicklungsplattform von Chancerygate. Dream Industrial REIT wird die vollständig im Eigentum von Chancerygate befindlichen Immobilien sowie die Co-Investitionsbeteiligungen an den von Chancerygate verwalteten Joint Ventures für rund 78 Millionen Pfund Sterling (147 Millionen kanadische Dollar) vor Abzug bestimmter bestehender Verbindlichkeiten erwerben. Darüber hinaus rechnet Dream Industrial REIT damit, weitere 25 Millionen Pfund Sterling (47 Millionen kanadische Dollar) für die Fertigstellung der vollständig im Eigentum von Chancerygate befindlichen Entwicklungsprojekte bereitzustellen. Der Abschluss der Transaktionen wird für August 2026 erwartet.

Höhepunkte der Transaktion

Eine der führenden europäischen Plattformen für urbane Industrieimmobilien. Nach Abschluss der Transaktion wird die zusammengeführte Dream-Plattform mit einer verwalteten oder in Entwicklung befindlichen Fläche von rund 27 Millionen Quadratfuß zu den führenden vertikal integrierten Betreibern für urbane Industrieimmobilien in Europa gehören. Chancerygates Spezialisierung auf das MLI-Segment ergänzt Dreams Schwerpunkt auf urbanen Industrieimmobilien mit kleinen und mittelgroßen Mieteinheiten innerhalb seiner weltweiten Industrieimmobilienplattform mit einer Fläche von 74 Millionen Quadratfuß.

Nach Abschluss der Transaktion wird die zusammengeführte Dream-Plattform mit einer verwalteten oder in Entwicklung befindlichen Fläche von rund 27 Millionen Quadratfuß zu den führenden vertikal integrierten Betreibern für urbane Industrieimmobilien in Europa gehören. Chancerygates Spezialisierung auf das MLI-Segment ergänzt Dreams Schwerpunkt auf urbanen Industrieimmobilien mit kleinen und mittelgroßen Mieteinheiten innerhalb seiner weltweiten Industrieimmobilienplattform mit einer Fläche von 74 Millionen Quadratfuß. Die Transaktion erweitert Dreams Präsenz in Europa. Chancerygates Aktivitäten im Vereinigten Königreich, in Irland, Spanien sowie Portugal ergänzen die bestehenden Aktivitäten von Dream in den Niederlanden und Deutschland in hohem Maße. Die europäische Plattform von Dream wird mehr als 80 Fachkräfte in Niederlassungen in London, Manchester, Birmingham, Düsseldorf, Berlin, Amsterdam, Madrid, Lissabon sowie Dublin umfassen.

Chancerygates Aktivitäten im Vereinigten Königreich, in Irland, Spanien sowie Portugal ergänzen die bestehenden Aktivitäten von Dream in den Niederlanden und Deutschland in hohem Maße. Die europäische Plattform von Dream wird mehr als 80 Fachkräfte in Niederlassungen in London, Manchester, Birmingham, Düsseldorf, Berlin, Amsterdam, Madrid, Lissabon sowie Dublin umfassen. Größere Dimensionen. Das weltweit von Dream verwaltete Gesamtvermögen wird sich nach der Transaktion auf Pro-forma-Basis voraussichtlich auf mehr als 30 Milliarden kanadische Dollar belaufen. Auf die europäische Plattform von Dream werden verwaltete Industrie- und Wohnimmobilien im Wert von mehr als 6 Milliarden kanadischen Dollar entfallen.

Das weltweit von Dream verwaltete Gesamtvermögen wird sich nach der Transaktion auf Pro-forma-Basis voraussichtlich auf mehr als 30 Milliarden kanadische Dollar belaufen. Auf die europäische Plattform von Dream werden verwaltete Industrie- und Wohnimmobilien im Wert von mehr als 6 Milliarden kanadischen Dollar entfallen. Starke Erfolgsbilanz der zusammengeführten Unternehmen im europäischen Asset Management und erstklassige Entwicklungskompetenz im Vereinigten Königreich und in Europa. Dream ist seit mehr als 15 Jahren in Europa tätig und hat Transaktionen im Wert von über 13 Milliarden kanadischen Dollar abgeschlossen. Chancerygates Erfolgsbilanz ergänzt die von Dream in hohem Maße und umfasst bei 52 Entwicklungsprojekten seit 2007 eine durchschnittliche realisierte interne Eigenkapitalrendite (Levered IRR) von 27 %.

Dream ist seit mehr als 15 Jahren in Europa tätig und hat Transaktionen im Wert von über 13 Milliarden kanadischen Dollar abgeschlossen. Chancerygates Erfolgsbilanz ergänzt die von Dream in hohem Maße und umfasst bei 52 Entwicklungsprojekten seit 2007 eine durchschnittliche realisierte interne Eigenkapitalrendite (Levered IRR) von 27 %. Neues paneuropäisches MLI-Joint-Venture für fortlaufende Investitionen. Dream, Chancerygate und Dream Industrial REIT befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Gründung eines neuen Joint Ventures für fortlaufende Investitionen mit einem führenden globalen institutionellen Investor. Das Joint Venture soll Akquisitions- und Entwicklungsmöglichkeiten im MLI-Segment in ganz Europa verfolgen und strebt einen Bruttovermögenswert von rund 500 Millionen Euro (800 Millionen kanadischen Dollar) an.

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt beim weiteren Aufbau einer führenden europäischen Industrieimmobilienplattform bei Dream. Chancerygate bringt ein außergewöhnliches Team mit und verschafft uns eine sofortige Präsenz in London, dem Zentrum der europäischen Kapitalströme. Zusammen mit unserer bestehenden Plattform sind wir bestens aufgestellt, um unser Geschäft mit Private-Capital-Partnerschaften weiter auszubauen“, sagte Jamie Cooper, Co-Präsident für Asset Management bei Dream.

„Mit Chancerygate erschließt Dream Industrial REIT den Markt für Multi-Let-Industrieimmobilien im Vereinigten Königreich, ein Segment mit attraktiven betrieblichen Fundamentaldaten, und erhält zugleich eine vollständig aufgebaute Betriebsplattform sowie etablierte Beziehungen zu institutionellen Investoren. Die Transaktion beschleunigt unsere europäische Wachstumsstrategie und entspricht unserem Ziel, durch eine umsichtige Kapitalallokation und vertikal integrierte Betriebsstrukturen wertsteigernd zu wachsen“, sagte Alexander Sannikov, Geschäftsführer von Dream Industrial REIT und Co-Präsident für Asset Management bei Dream.

„Wir freuen uns sehr, Teil von Dream zu werden. Die langfristige Investitionsphilosophie sowie die institutionellen Kompetenzen von Dream passen sehr gut zu der Plattform, die wir bei Chancerygate aufgebaut haben. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich unser Team den Ruf erworben, hochwertige Immobilien für einige der weltweit anspruchsvollsten Investoren zu verwalten und zu realisieren. Durch den Zusammenschluss mit Dream erhalten wir Zugang zu einer größeren Plattform sowie umfassenderen Ressourcen und können unsere Partner noch besser betreuen, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten“, sagte Richard Bains, Geschäftsführer von Chancerygate.