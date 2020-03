Deutsche Börse zertifiziert Michael Harter zum „Qualifizierten Aufsichtsrat“

Der Geschäftsführer der WESTWIND Real Estate Executive Search Michael Harter ist nach erfolgter Abschlussprüfung mit sofortiger Wirkung von der Deutschen Börse als „Qualifizierter Aufsichtsrat“ zertifiziert.

Im Zeichen des zunehmenden Personalengpasses ist die Besetzung von Schlüsselpositionen in den meisten Unternehmen inzwischen Chefsache. Bei der Besetzung von Aussichtsräten und Vorstandspositionen kommt Michael Harter nun seine von der Deutschen Börse durchgeführte Zertifizierung als „Qualifizierter Aufsichtsrat“ als wertvolle Erweiterung seiner Beratungskompetenz zugute.

WESTWIND-Geschäftsführer Michael Harter, Immobilienökonom (ebs): „Wir empfehlen jeder Führungskraft, die ein Aufsichtsratsmandat anstrebt oder die Rechte und Pflichten eines Vorstands gegenüber dem Aufsichtsrat vertiefen will, unbedingt, diese intensive Schulungsmaßnahme durchzuführen und sich anschließend von der Deutschen Börse in Frankfurt zertifizieren zu lassen. Mit dem Zertifikat als ,Qualifizierter Aufsichtsrat’ hat WESTWIND am Personalberatermarkt ein klares Alleinstellungsmerkmal. Auf dieser Basis bauen wir unsere langjährige Beratungsleistung für Positionen auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene weiter aus.“

Jede Vorstandsposition wird nach dem Aktiengesetz zwingend vom Aufsichtsrat besetzt. Für die Besetzung der Vorstände ist der Gesamtaufsichtsrat oder bei größeren Gesellschaften der spezielle Personalausschuss des Aufsichtsrats zuständig. Aufsichtsräte wiederum werden von der Hauptversammlung der AG gewählt. Gemäß dem Deutschen Corporate Government Kodex der Regierungskommission spielen bei der Auswahl geeigneter Vorstände neben der fachlichen Eignung und internationalen Erfahrung auch die langfristige Nachfolgeplanung und unbedingt auch Diversity in der Zusammensetzung des Vorstands eine zentrale Rolle. Der Kodex macht auch Angaben zur Vergütungsstruktur der Vorstandsmitglieder. Das Aufsichtsratsplenum beschließt das Vergütungssystem für den Vorstand und überprüft es regelmäßig.

Bei der Personalsuche auf Aufsichtsrats- und Vorstandsebene ist WESTWIND Karriere ein qualifizierter und spezialisierter Partner und rekrutiert für Unternehmen der deutschsprachigen Immobilien- und Bauwirtschaft gezielt das passende Führungspersonal. Allein in 2019 hat WESTWIND knapp 100 Positionen in der deutschsprachigen Immobilien- und Bauwirtschaft besetzt.

(Westwind Real Estate Executive Search GmbH)