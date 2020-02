WESTWIND fördert Studierende im MBA-Studiengang Internationales Immobilienmanagement an der Uni Biberach

Die Personalberatung WESTWIND Real Estate Executive Search unterstützt zu Beginn des neuen Studienjahrgangs 2020/2021 erstmalig zwei herausragende Studierende des Studiengangs MBA Internationales Immobilienmanagement an der Akademie der Hochschule Biberach mit insgesamt 6.000 Euro.

WESTWIND-Geschäftsführer Michael Harter: „Wir erleben den zunehmenden Fachkräftemangel in unserer Arbeit hautnah. Deshalb engagieren wir uns für den Fachkräftenachwuchs. Andre Peyerl und Ferdinand Max Kühne haben uns mit ihrer Motivation, ihrem bisherigen Ausbildungsweg sowie ihrer beruflichen Praxis überzeugt. Wir unterstützen beide gern mit einem Stipendium von je 3.000 Euro für den Studiengang MBA Internationales Immobilienmanagement an der Akademie der Hochschule Biberach. Diese genießt in der Immobilienwirtschaft einen ausgezeichneten Ruf.“

Voraussetzung für die erfolgreiche Bewerbung war der Gesamteindruck der Kandidaten, in den neben besonderen Schul- oder Studienleistungen auch soziales Engagement und bereits erfolgreich umgesetzte Projekte in der Immobilienwirtschaft einflossen.

Ferdinand Max Kühne hat an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen Geislingen den Bachelor in Immobilienwirtschaft erfolgreich abgeschlossen. Seit 2017 arbeitet er für die Deutsche Wohnen SE im Bereich Asset Management.

Andre Peyerl hat 2010 sein Diplomstudium der Architektur an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden erfolgreich abgeschlossen und danach in Architekturbüros gearbeitet. Seit 2014 ist er als Bauleiter bei der Hochtief Infrastructure GmbH tätig.

Der berufsbegleitende Studiengang Internationales Immobilienmanagement, erster Master-Studiengang für die Immobilienwirtschaft in Deutschland, vermittelt umfassendes professionelles Know-how für Nachwuchs- und Führungskräfte der Immobilienwirtschaft mit Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien. Er ist generalistisch angelegt mit dem Ziel, den Teilnehmenden, die bereits Spezialisten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet sind, einen Einblick in die anderen Disziplinen zu geben und Gesamtzusammenhänge deutlich zu machen – eine wichtige Voraussetzung für Management- und Führungsaufgaben.

Die Akademie der Hochschule Biberach ist seit über 30 Jahren eine der führenden Institutionen der Fort- und Weiterbildung in der Bau- und Immobilienwirtschaft. In Kooperation mit der Hochschule Biberach, der renommierten University of Westminster in London und dem internationalen Beratungsunternehmen Wüest Partner hat die gemeinnützige Stiftung den berufsbegleitenden Masterstudiengang seit 2002 fest im immobilienwirtschaftlichen Weiterbildungsmarkt etabliert.

Die staatliche Hochschule Biberach University of Applied Sciences (HBC) im baden-württembergischen Biberach zeichnet sich durch innovative Studiengänge und einen hohen Praxisbezug sowie Bestnoten im bundesweiten Hochschul-Ranking aus. In fünf Jahrzehnten hat sich so ein in Deutschland einzigartiges Kompetenzzentrum für die Bau- und Immobilienwirtschaft entwickelt. Die Hochschule Biberach verleiht nach erfolgreichem Studienabschluss den staatlichen Abschlussgrad Master of Business Administration (MBA).

(WESTWIND)