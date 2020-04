BVT schließt institutionellen Fonds und investiert erneut in Boston

Die BVT Unternehmensgruppe, München, hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG für den von ihr verwalteten geschlossenen Spezial-AIF BVT Residential USA 12 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Residential USA 12) die dritte Investition vorgenommen. Im Rahmen der Projektentwicklung „Innerbelt“ sollen 205 Class-A-Apartments in Boston entstehen.

Der BVT Residential USA 12 richtete sich mit einer Mindestbeteiligung von drei Millionen US-Dollar an institutionelle Investoren und wurde planmäßig per 31. Dezember 2019 mit einem Eigenkapital von 131 Millionen US-Dollar geschlossen. Insgesamt plant der Fonds fünf Investitionen in die Entwicklung von Class-A-Apartmentanlagen an ausgewählten Standorten der US-Ostküste, von denen drei bereits erfolgt sind. Zwei weitere Projekte befinden sich in engerer Auswahl. Ein neues Beteiligungsangebot für institutionelle Investoren ist bereits in Vorbereitung.

Washington und Orlando im Bau

BVT ist seit 1976 im Bereich US-Beteiligungen aktiv. Für den BVT Residential USA 12 konnte bereits während der Platzierungsphase in zwei vielversprechende Projektentwicklungen investiert werden: „Lake Linganore“ im Großraum Washington D.C. mit 308 Class-A-Apartments und „Narcoossee Cove“ in Lake Nona im Großraum Orlando/Florida mit 354 Class-A-Apartments. Beide Wohnanlagen befinden sich im Bau.

Im Dezember 2019 erfolgte für die dritte Investition, „Innerbelt“ (siehe oben), das sogenannte Signing, das heißt der Erwerb von Anteilen an der für diese Projektentwicklung gegründeten US-Objektgesellschaft (Joint Venture). Die Anbindung der geplanten Projektentwicklung erfolgt zusammen mit dem ebenfalls von der derigo GmbH & Co. KG verwalteten geschlossenen Spezial-AIF BVT Residential USA 10 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, der damit voll investiert ist.

Langjährige Verbindungen zu Projektpartnern

Für rund 34,6 Millionen US-Dollar haben die beiden Residential-AIFs rund 91,8 Prozent des Eigenkapitals der US-Objektgesellschaft (Joint Venture) erworben. In Boston hat die BVT bereits mehrere Residential-Projekte im Gesamtvolumen von bislang 645 Millionen US-Dollar erfolgreich begleitet. Entwickelt werden beziehungsweise wurden dort über 2.200 Apartments. BVT verfügt vor Ort über langjährige Verbindungen zu Projektpartnern und, aufgrund der Bedeutung des Standorts, über ein eigenes Büro.

Boston ist mit einer großen Zahl prominenter, zukunftsweisender und wissensbasierter Einrichtungen, vielen bekannten Unternehmen und einer erfolgreichen Start Up-Szene einer der Top-Apartmentmärkte in den USA. An den hier ansässigen über 80 Colleges und Universitäten sind mehr als 250.000 Studenten eingeschrieben. Im Bereich Medizin- und Biotechnologieforschung genießt Boston Weltruf, und der Health-Care-Sektor bildet dementsprechend den Schwerpunkt der regionalen Wirtschaft, die damit auch in schwierigen Wirtschaftsphasen gut positioniert ist.

Nähe Downtown beziehungsweise Financial District

„Inner Belt“ liegt in Somerville, einem Stadtbezirk nordwestlich der Bostoner Innenstadt, und profitiert von der Standortentwicklung durch die Erweiterung des Bostoner U-Bahn-Systems seit 1985. Die Innenstadt Bostons ist in circa zehn Minuten Fahrzeit zu erreichen. Die Nähe zu Downtown beziehungsweise dem Financial District von Boston bietet künftigen Mietern die komfortable Erreichbarkeit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen.

Im direkten Einzugsbereich befindet sich zudem das Viertel Kendall Square, in dem Google, Microsoft und Novartis sowie das MIT (Massachusetts Institute of Technology) als Hochschule von Weltrang ansässig sind. Die renommierte Harvard University ist ebenfalls schnell zu erreichen. Zusätzliche Wachstumsimpulse erfährt Somerville durch das „Assembly Square Development”, eine städtebauliche Revitalisierung mit etwa 79.200 Quadratmetern Handelsfläche, rund 162.600 Quadratmetern Bürofläche, 2.100 Apartments und rund 9.700 neuen Arbeitsplätzen.

Bislang 14 Beteiligungsgesellschaften

„Die zeitnahe Anbindung von drei weiteren attraktiven Projekten, annähernd parallel zum Mittelaufkommen, belegt die belastbaren, langjährigen Partnerschaften mit erfahrenen Projektentwicklern vor Ort als wichtigem Erfolgsfaktor unserer Residential-USA-Serie“, so Christian Dürr, Geschäftsführer der BVT Holding.

BVT hat im Rahmen der BVT Residential-USA-Serie bislang 14 Beteiligungsgesellschaften mit einem Investitionsvolumen von insgesamt über 1,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt, die zusammen in die Entwicklung von 22 Apartmentanlagen mit insgesamt über 7.000 Wohnungen investiert haben. Das Gesamtinvestitionsvolumen der BVT im Bereich Immobilien USA beläuft sich auf über 2,8 Milliarden US-Dollar Aktuell ist ein Beteiligungsangebot für Privatanleger im Vertrieb, ein Fonds für institutionelle Investoren ist in Vorbereitung.

(BVT)