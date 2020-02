BVT legt neuen Publikumsfonds der Residential USA Serie nach

Die BVT Unternehmensgruppe, München, setzt als Spezialist für Investitionen in Projektentwicklungen im US-Mietwohnungsmarkt mit der BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Residential USA 15) die Serie von Investments in US Multi-Family Housing mit einem weiteren Fonds für Privatanleger fort.

Der Vorgängerfonds wurde, nach zehnjähriger erfolgreicher Fokussierung auf Produkte für institutionelle Anleger, Mitte 2019 als Publikums-AIF aufgelegt und schneller als erwartet ausplatziert. Der BVT Residential USA 15 knüpft nun auf Basis des bewährten Investitionskonzepts bei einer geplanten Laufzeit von drei bis vier Jahren und einer Mindestbeteiligung von 30.000 US-Dollar direkt an den Vorgänger an.

Pionier im Bereich US-Multi-Family Projektentwicklungen

Die BVT Unternehmensgruppe ist seit 1976 mit geschlossenen Beteiligungen in den USA aktiv. Nach annähernd zehnjähriger Spezialisierung bei US-Produkten auf institutionelle Anleger legte die BVT als Pionier im Bereich US-Multi-Family Projektentwicklungen im vergangenen Jahr erstmals wieder für Privatanleger einen Fonds auf.

Bereits zum Jahresende war nach nur sechs Monaten das Eigenkapital von 41,2 Millionen US-Dollar eingeworben. Auf Grund der langjährigen US-Präsenz der BVT mit entsprechendem Netzwerk und gut gefüllter Projekt-Pipeline konnte der Fonds in die Entwicklung von zwei Class-A-Apartmentanlagen in Florida investieren und sein Portfolio damit komplettieren.

Flexibel geplante Platzierungsvolumen von 40 bis 60 Millionen Eigenkapital

Der neue BVT Residential USA 15 schreibt das Erfolgskonzept der Vorgängerfonds fort. Das flexibel geplante Platzierungsvolumen von 40 bis 60 Millionen Eigenkapital ermöglicht das Investment in zwei oder mehr Projekte. In der Prüfung befinden sich mehrere Class-A-Apartmentprojekte an der US-Ostküste mit Fokus auf Boston, Washington und Florida.

Der ohne konkrete Anlageobjekte startende Fonds mit einer geplanten Laufzeit der einzelnen Projektentwicklungen zwischen drei und vier Jahren wird nach vorliegenden Erfahrungen und mit Blick auf die bereits in Prüfung befindlichen Investitionsmöglichkeiten voraussichtlich sehr schnell – in Abhängigkeit von der laufenden Platzierung – mit Projekten gefüllt werden können. Die Mindestbeteiligung beträgt 30.000 US-Dollar (Die Mindestbeteiligung erhöht sich, sofern sie am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 Euro entspricht.)

Boston einer der Top-Apartmentmärkte in den USA

In dem Zielmarkt Boston hat die BVT bereits mehrere Residential-Projekte erfolgreich begleitet und verfügt über langjährige Verbindungen zu Projektpartnern vor Ort. Boston ist mit einer schier unüberschaubaren Anzahl prominenter, zukunftsweisender wissensbasierter Einrichtungen sowie Unternehmen und einer erfolgreichen Start Up-Szene einer der Top-Apartmentmärkte in den USA.

Washington und die derzeit in Prüfung befindlichen Standorte Orlando, Tampa/Clearwater und St-Petersburg in Florida gehören zu den zuzugsstärksten Regionen der USA. Tampa entwickelt sich zu einem neuen „Silicon Valley“. Die Mieten in dieser Region stiegen durch den Zuzug um 5,6 Prozent p. a. in den letzten fünf Jahren.

Fokussierter US-Mietwohnungsmarkt profitiert von Demografie und Gesellschaftstrends

„Bevölkerungswachstum und gesellschaftliche Trends in den USA hin zu mehr Flexibilität und Bequemlichkeit des Mietens, die Standortpräsenz der BVT und belastbare, langjährige Partnerschaften mit erfahrenen Projektentwicklern vor Ort sind die Erfolgsfaktoren der BVT Residential USA Serie. Ich bin überzeugt, dass sich gut konzipierte Produkte auf dieser soliden und transparenten Grundlage auch in Zukunft bewähren werden“, so Christian Dürr, Geschäftsführer der BVT Holding.

Im Rahmen der BVT Residential USA Serie wurden bislang 14 Beteiligungsgesellschaften aufgelegt, die zusammen 22 Apartmentanlagen mit insgesamt über 7.000 Wohnungen entwickelt haben beziehungsweise entwickeln. Die Projektentwicklungen der BVT Residential USA Serie bieten die Möglichkeit einer sehr viel früheren Partizipation an der Wertschöpfungskette von Immobilien als beim Erwerb von Bestandsimmobilien.

BVT investiert in der Regel erst nach Abschluss der mit besonderen Entwicklungsrisiken behafteten Pre-Developmentphase. In Verbindung mit dem Investitionsfokus auf Standorte mit sehr guten Rahmenbedingungen ergibt sich ein attraktives Chancen-Risiko-Profil bei relativ kurzer Haltedauer.

(BVT Unternehmensgruppe)