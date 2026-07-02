BVT-Residential-USA-Serie: Nach dem Exit ist vor dem Exit

Rund 250 Millionen US-Dollar brachten zwei Objektverkäufe im ersten Quartal – und das ist nur der Auftakt. Zudem wurde aktuell ein vielversprechendes neues Projekt für die Residential-USAFondsserie angebunden

Das Management der nunmehr seit über zwei Jahrzehnten laufenden Fondsserie BVT Residential USA arbeitet mittlerweile wie ein fein justiertes Schweizer Uhrwerk. Ablesen lässt sich das an der hohen Schlagzahl, mit der für die Investoren derzeit lukrative Verkäufe vollzogen werden. Allein im ersten Quartal 2026 bescheren zwei Objektverkäufe den beteiligten Fonds ein Transaktionsvolumen von rund 250 Millionen US-Dollar. Im Jahresverlauf sollen weitere Veräußerungen folgen.

TOP-LAGE NAHE DER US-HAUPTSTADT ZAHLT SICH AUS

Verkauft wurde im Januar das Residential- Projekt „Aventon at Huntington Station“ in Alexandria/Virginia vor den Toren von Washington, D.C. mit 366 Class-A-Apartments. Vorausgegangen war ein harter Bieterwettkampf – gut 140 potenzielle Käufer, darunter viele namhafte US-Größen, hatten beim beauftragten renommierten Maklerhaus konkretes Interesse angemeldet. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beträgt rund 123 Millionen US-Dollar.

Im März wurde dann die Class-A-Wohnanlage „Newington Millyard“ in Hartford, Connecticut, mit 269 Class-A-Apartments erfolgreich veräußert. Trotz der Pandemie- Herausforderungen in der Bauphase konnte die Projektentwicklung innerhalb von 28 Monaten fertiggestellt werden. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf etwa 83,1 Millionen US-Dollar.

„Mit diesen beiden Exits beweist BVT erneut ihre in über 50 Jahren Marktpräsenz erworbene Kompetenz für US-Immobilieninvestments. Die Weitsicht und Erfahrung des Managements machen sich gerade in unruhigen Zeiten wie den heutigen bezahlt, die auch auf den Immobilienmärkten für Verunsicherung, Volatilität und Zurückhaltung seitens vieler Akteure sorgen und dadurch die Neubautätigkeit hemmen. Mit der Fokussierung auf Class- A-Apartments in wachsenden US-Ballungsräumen mit starkem Nachfrageüberhang – und einem frühen Einstieg in die Projektentwicklungs- Wertschöpfungskette – hat BVT eine robuste Investmentstrategie geschaffen, die sich laut einer Prognose des Immobiliendienstleisters CBRE auch 2026 auf weiter steigende Wohnungsmieten in den US-Metropolregionen stützen kann. Gute Voraussetzungen für die nächsten Objektveräußerungen aus den Portfolios der BVT-Residential-USA-Fonds“, sagt Jens Freudenberg, Geschäftsführer, Leiter Vertrieb Private Kunden.

ERSTES PROJEKT FÜR AKTUELLEN PUBLIKUMSFONDS ANGEBUNDEN

Auch hinsichtlich der Anbindung neuer Projekte ist BVT aktiv. In den kommenden rund zwei Jahren wird in Medford/Wellington im Großraum Boston Massachusetts ein hochmoderner Class-A-Apartmentkomplex entstehen – unter Beteiligung der BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („Residential 21“), des aktuell zeichenbaren Publikumsfonds der bewährten Fondsserie. Planmäßig soll die Wohnanlage „River’s Edge 3 (RE3)“ bis zum zweiten Quartal 2029 fertiggestellt, voll vermietet und damit verkaufsreif sein.

RE3 wird nur rund drei Meilen nördlich der Bostoner Innenstadt direkt am Ufer des Malden River errichtet. Nebenan liegen ein Ruderklub und ein preisgekrönter öffentlicher Park, ein Einkaufszentrum, ein Ärztehaus und ein Restaurant – alle Einrichtungen sind zu Fuß erreichbar, und in die City gelangt man per Auto oder ÖPNV in gut zehn Minuten. So beschaulich-grün und zugleich zentral wohnen nicht vieleBostoner.

Das Baugrundstück ist bereits voll erschlossen, die erforderlichen Genehmigungen liegen vor, die Bauvorbereitungen laufen. Entworfen von einem international renommierten Architekturbüro, folgt RE3 konsequent der Nachhaltigkeitsmaxime. Als eines der bislang wenigen Passivhäuser im Bundesstaat Massachusetts wird die Apartmentanlage trotz Class-A-Wohnkomforts mit einem geringen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß auskommen.

„Die energieeffiziente Bauweise schont nicht nur die Umwelt, sondern auch das Nebenkostenbudget der künftigen Mieter und fördert als Quasi Alleinstellungsmerkmal die Vermarktung der Wohnungen“, so Jens Freudenberg.

BVT