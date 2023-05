BVT Residential USA Fonds investiert in Apartment-Projektentwicklung in Charleston, South Carolina

Die BVT Unternehmensgruppe (“BVT”), München, langjährig erfahrener Spezialist für Investitionen in Wohnimmobilien-Projektentwicklungen im US-Multi-Family-Markt, hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG die Garden-Style Projektentwicklungen „Aventon Mikasa“ mit 336 Class-A-Wohnungen in Charleston, South Carolina, angebunden.

Die Investition erfolgte für den nach Luxemburger Recht strukturierten Teilfonds des BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF („BVT Residential USA 18“). Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 96,4 Mio. USD, der Eigenkapitalanteil des Fonds 33,9 Mio. USD. Für den Fonds erfolgte damit das zweite Closing.

„Garden-Style“-Apartmentanlage nördlich von Charleston

„Aventon Mikasa“ wird auf einem rund 66.490 qm (715.690 Square Feet) großen Grundstück nördlich von Charleston, South Carolina als sogenannte „Garden-Style“-Apartmentanlage errichtet und rund 33.540 qm (rd. 361.000 Square Feet) Wohnfläche sowie 539 Parkplätze, davon 30 Garagenstellplätze, umfassen.

Die 336 Class-A-Wohnungen mit einer Wohnfläche von 68 bis 145 qm verteilen sich auf fünf jeweils vierstöckige Gebäude mit großzügigen Freiflächen. Die Anlage wird über attraktive Gemeinschafts­einrichtungen verfügen, unter anderem ein Clubhaus mit Vermietungsbüro, einen Swimmingpool mit Sonnendeck, Fitness- und Yoga-Studios sowie Ladestationen für E-Autos. Der Zugang bzw. die Zufahrt zur Wohnanlage wird nur für Befugte möglich sein (so genannte „gated community“).

Die Wohnungen werden ebenfalls hochwertig ausgestattet und verfügen unter anderem über Qualitäts-Einbauküchen mit Kochinseln, hohe Decken und begehbare Einbauschränke. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf circa 96,4 Mio. US. Der Baubeginn ist für Mai 2023, die Baufertigstellung im Frühjahr 2025 vorgesehen.

Top-Lage und sehr gute Verkehrsanbindung

„Aventon Mikasa“ liegt im Stadtteil Daniel Island nördlich von Charleston Downtown, in direkter Nachbarschaft zum Charleston Regional Business Center mit rund 1.500 Angestellten sowie einem Nahversorgungs-Center.

Die Wohnanlage ist verkehrstechnisch günstig direkt an der Clements-Ferry-Road gelegen, die unmittelbar auf die Ringautobahn Interstate I-526 führt. Über diese können in circa 25 Autominuten Downtown Charleston sowie die wichtigsten Arbeitsplatzzentren und der internationale Flughafen erreicht werden.

Die Hafenstadt Charleston im US Bundesstaat South Carolina zählt rund 142.000 Einwohner. Der Großraum Charleston mit rund 825.000 Einwohnern verfügt über eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur. Von großer Bedeutung ist der Fracht- und Kreuzfahrthafen von Charleston, der zu den zehn größten Häfen der USA zählt.

North Charleston ist durch die Nähe zum internationalen Flughafen ein wichtiger Standort für Firmen aus den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung und Fertigungstechnologie.

Neben Boeing sind in Charleston insgesamt über 75 Luftfahrt-Unternehmen ansässig, in North Charleston ferner die militärischen Einrichtungen Joint Base Charleston und US Naval Weapons Station, zusammen mit über 35.000 Beschäftigten der größte regionale Arbeitgeber. Weitere prominente Firmen vor Ort sind Volvo, Mercedes, BP Chemical und Bosch.

Hohe Selektionskriterien erfüllt

Martin Stoß, Geschäftsführer der BVT Holding, war maßgeblich an der Anbindung der Projektentwicklungen beteiligt. „Mit „Aventon Mikasa“ konnten wir erneut eine Projektentwicklung anbinden, die unsere hohen Selektionskriterien erfüllt. Als beliebter Wohnort mit hohem Freizeitangebot bietet Charleston qualifizierten bis hochqualifizierten Arbeitnehmern ein diversifiziertes Arbeitsplatzangebot.

Die Arbeitslosenquote in dieser Region liegt bei unter drei Prozent, das derzeit geschätzte mittlere Haushalts­einkommen von rund 117.100 US-Dollar liegt rund 75 Prozent über dem landesweit ausgewiesenen Wert. Trotz der derzeit herausfordernden Situation – gekennzeichnet von einem hohen Zinsniveau, anhaltender Angebotsknappheit und nach wie vor hoher Liquidität im Markt – konnten wir die Entwicklung für unsere Anleger zu einem realistischen und kalkulierbaren Preis erwerben.“

BVT Residential USA Serie seit 2004

Im Rahmen der BVT Residential USA Serie wurden seit 2004 bislang 18 Beteiligungsgesellschaften aufgelegt, die zusammen nun 30 Apartmentanlagen mit insgesamt rund 9.500 Wohnungen entwickelt haben bzw. entwickeln. Das Gesamtinvestitionsvolumen der BVT-Gruppe im Bereich Immobilien USA beläuft sich auf über 3,3 Mrd. US-Dollar.

Derzeit befindet sich neben dem BVT Residential USA 18 auch der BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Residential USA 17“), ein geschlossener Publikums-AIF nach deutschem Recht, in der Platzierung.

(BVT / Manuela Blisse /surpress)