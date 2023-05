Emirates zum 10. Mal in Folge beste Airline weltweit bei den Business Traveller Awards

Investition in Innovation

Die Weiterentwicklung des Borderlebnisses bei Emirates zeigt sich in dem jüngsten Projekt zur Umrüstung von 120 Flugzeugen im Rahmen des Zwei-Milliarden-Dollar-Retrofitprogramms der Fluggesellschaft. Bisher wurden sieben Flugzeuge vollständig renoviert, 17 weitere sollen bis Ende des Sommers fertig gestellt werden. Die modernisierte A380-Kabine verfügt in allen Klassen über die neuesten Produkte und Innenausstattungen, darunter 56 Sitze in der Premium Economy Class auf dem Hauptdeck. Auf dem Oberdeck sind die Sitze der First Class und Business Class mit den neuesten cremefarbenen Lederbezügen und helleren Holzoberflächen ausgestattet.

Sterneküche über den Wolken

Im Rahmen des „Dine on Demand“-Service erhalten Reisende unbegrenzte Portionen Kaviar, gepaart mit Dom Perignon Vintage Champagner, der exklusiv auf Emirates-Flügen serviert wird. Emirates hat auch klassische Snacks für die First-Class-Reisenden neu interpretiert: Hummerrollen, saftige Wagyu-Slider, Edamame und natürlich gesalzenes Popcorn sorgen für wahre Kino-Momente zusammen mit dem Inflight-Entertainment-System ice.

Luxus beginnt am Boden

Das erstklassige Reiseerlebnis beginnt bei Emirates bereits am Boden. Die First-Class-Lounge bietet kostenlose Express-Behandlungen im Timeless Spa und ein umfangreiches À-la-carte-Restaurant mit Showküchen, in denen erfahrene Köchinnen und Köche Gerichte auf Bestellung zubereiten. Gegen den Durst gibt es Smoothies, frisch gepresste Säfte und Mocktails, ausgewählte Kaffeesorten, edle Champagnerjahrgänge, Grand-Cru-Weine und einen von einem Sommelier geführten Weinkeller. Die jüngsten Reisenden profitieren von eigenen Spiel- und Unterhaltungsbereichen, für die erwachsenen Passagiere gibt es eine Premium-Zigarren-Lounge, einen exklusiven Premium-Duty-Free-Einkaufsbereich inklusive Concierge-Service.

wilde/ uwelehmann/ surpress