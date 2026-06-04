BVT erwirbt Apartment-Projektentwicklung „River’s Edge 3“ bei Boston für Residential USA Serie

Das Projekt liegt rund drei Meilen nördlich der Innenstadt von Boston. Projektpartner ist der US-Entwickler Criterion Development Partners, Dallas, Texas. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 107 Mio. USD.

Die Investition erfolgt für das von der BVT-Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwaltete Investmentvermögen BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Residential USA 21“) sowie für ein Private Placement und ein weiteres Beteiligungsangebot für einen Einzelinvestor im Rahmen der Residential USA Serie.

Das Projekt „River’s Edge 3“ umfasst 224 hochwertige Mietwohnungen in einem sechsgeschossigen Gebäudeensemble in moderner Holzständerbauweise auf einem Podium. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 17.597 m² (ca. 189.413 sq ft) und wird durch 180 Stellplätze ergänzt. Geplant sind umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen wie Swimmingpool, Fitnessstudio, Hunde-Spa sowie Co-Working- und Loungebereiche. Der Entwurf stammt vom international renommierten Architekturunternehmen Gensler.

RE3 ist als eines der ersten Passivhaus-Projekte im Bundesstaat Massachusetts konzipiert. Die energieeffiziente Bauweise ermöglicht eine deutliche Reduzierung von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen bei gleichzeitig hohem Wohnkomfort und niedrigen Nebenkosten. Eingebettet in die Quartiersentwicklung am Malden River positioniert sich das Projekt als qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Angebot im Bostoner Wohnungsmarkt.

Das Projekt entsteht innerhalb des etablierten „River’s Edge Campus“ und umfasst zu 95% frei finanzierte Wohnungen sowie zu 5% preisreduzierten Wohnraum im Rahmen eines kommunalen Förderprogramms. Der vergleichsweise geringe Anteil geförderter Wohnungen stellt im regionalen Vergleich einen Wettbewerbsvorteil dar.

Das Grundstück ist voll erschlossen und die Bauvorbereitungen wurden bereits begonnen. Nach Fertigstellung und Vermietung ist der Verkauf der Anlage nach rund 38 Monaten im zweiten Quartal 2029 geplant.

Die Objektlage bietet eine hervorragende Anbindung an einen der größten Arbeitsmärkte der USA mit mehr als 140.000 Unternehmen und rund zwei Millionen Arbeitsplätzen im Umkreis von 45 Fahrminuten. Ein Shuttle-Service verbindet das Objekt mit der nahegelegenen Wellington Station, von der aus die Innenstadt von Boston auch per ÖPNV in etwa zehn Minuten erreichbar ist. Gleichzeitig profitieren zukünftige Mieter von der unmittelbaren Nähe zum „The Park at River’s Edge“, einem preisgekrönten Uferpark mit Freizeit- und Erholungsangeboten.

Boston zählt zu den stabilsten und attraktivsten Immobilienmärkten der USA. Als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturzentrum zeichnet sich die Metropolregion durch eine hohe Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum sowie durch strukturell begrenzte Neubauaktivitäten aus.

Martin Stoß, Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs US-Immobilien der BVT Holding GmbH & Co. KG, sagt: „Mit dem Projekt ‚River’s Edge 3‘ in Medford haben wir erneut eine attraktive Investitionsmöglichkeit für unsere Anleger gesichert. Der bereits erfolgte Baustart schafft eine solide Grundlage für eine zügige Fertigstellung und Vermietung sowie den geplanten Verkauf im Jahr 2029. Die Kombination aus hoher Nachfrage und begrenztem Angebot in der Region bietet sehr gute Perspektiven für die Investoren.“

BVT arbeitet bei RE3 erneut mit Criterion Development Partners zusammen. Es ist das neunte gemeinsame Projekt beider Partner. Insgesamt wurden bereits sieben Projekte mit 1.654 Apartments und einem Gesamtvolumen von rund 612 Mio. USD erfolgreich realisiert und veräußert. Criterion ist seit über 15 Jahren maßgeblich an der Entwicklung des „River’s Edge Campus“ beteiligt und hat unter anderem die Vorgängerprojekte „River’s Edge 1“ und „River’s Edge 2“ umgesetzt.