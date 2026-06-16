Bonava beginnt mit den Erdbauarbeiten für das Quartier Amberblick in Ludwigsburg

Bonava hatte für das Projekt Ende vergangenen Jahres als erster Entwickler im Quartier die Baugenehmigung erhalten. Der Beginn der Hochbauarbeiten ist für Sommer 2026 vorgesehen. Die ersten Wohnungen, die über zwei bis vier Zimmer verfügen, sollen voraussichtlich ab Sommer 2028 an ihre neuen Eigentümer übergeben werden.

„Mit dem Baustart erreichen wir einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Wohnparks Fuchshof“, sagt Sabrina Dubronner, Projektleiterin bei Bonava. „Amberblick ist für uns ein besonderes Vorhaben, da wir hier erstmals auf eine Holzhybridbauweise setzen. Die Kombination aus ressourcenschonenden Baumaterialien und einem hohen energetischen Standard schafft attraktive und zukunftsfähige Wohnungen für die Menschen in Ludwigsburg.“

Das Quartier Amberblick entsteht als Teil der Wohnsiedlung Fuchshof. Park, Schule, Kita und Sportangebote liegen direkt nebenan. Im Quartier selbst haben Fußgänger und Radfahrer Vorrang. Ein grüner Innenhof, Spielbereiche und gemeinschaftliche Orte schaffen Raum für Begegnung und Nachbarschaft. Gebaut wird in nachhaltiger Holzhybrid-Bauweise, mit begrünten Fassaden, bepflanzten Dächern, Fernwärme und Solarstrom.

Besonders für Familien eine gute Nachricht: Die derzeitige KfW-Förderung für Effizienzhaus 55 ermöglicht einen zinsvergünstigten Kredit von bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit. Das kann die Finanzierung deutlich erleichtern und langfristig Kosten sparen.

Am 9. Juli 2026 von 16 bis 19 Uhr feiert Bonava den offiziellen Baustart mit einem symbolischen ersten Spatenstich, an dem auch Andrea Schwarz, Baubürgermeisterin der Stadt Ludwigsburg, teilnehmen wird. Interessierte sind herzlich eingeladen. Andrea Schwarz freut sich, dass die Hochbauarbeiten im Fuchshof zeitnah beginnen. ”Der Wohnungsmangel ist eines der drängendsten sozialen Themen. Deshalb haben wir als Stadtverwaltung einen besonderen Fokus darauf und freuen uns über jede Wohnung, die neu entsteht.“