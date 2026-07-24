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Sachwerte / Immobilien

Berliner Büroobjekt Alex One von Aroundtown erhält WiredScore-Gold-Zertifizierung

Digitale Infrastruktur und zentrale Lage stärken die Attraktivität des Bürostandorts am Alexanderplatz

© Aroundtown

Das Büroobjekt Alex One in der Alexanderstraße 1, 3, 5 in Berlin-Mitte wurde mit der WiredScore-Gold-Zertifizierung ausgezeichnet. Die international anerkannte Zertifizierung bestätigt die hohe digitale Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Immobilie sowie die Qualität ihrer technischen Infrastruktur.

WiredScore ist ein weltweit anerkannter Standard zur Bewertung und Zertifizierung der digitalen Infrastruktur und smarter Gebäudetechnologien. Die Gold-Zertifizierung bescheinigt dem Alex One eine sehr hohe digitale Konnektivität und Versorgungssicherheit. Im Gebäude bietet eine doppelt ausgelegte Infrastruktur eine besonders hohe Ausfallsicherheit und schafft optimale Voraussetzungen für Unternehmen mit datenintensiven Prozessen und modernen Arbeitsanforderungen.

„Die WiredScore-Gold-Zertifizierung macht die Qualität der digitalen Infrastruktur im Alex One transparent und vergleichbar. Eine leistungsfähige, verlässliche und ausfallsichere Konnektivität ist heute eine zentrale Voraussetzung für effizientes digitales Arbeiten und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb. Die Auszeichnung bestätigt, dass das Gebäude in diesem Bereich sehr gut aufgestellt ist und unterstreicht zugleich unseren Anspruch, Büroflächen bereitzustellen, die den heutigen und künftigen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden“, sagt Frederic Spratte, Head of Letting bei Aroundtown.

Neben der digitalen Leistungsfähigkeit überzeugt das Alex One durch seine besonders zentrale Lage und hochwertige Gebäudeausstattung. Das Objekt befindet sich direkt am Alexanderplatz, einer der prominentesten Adressen Berlins, und ist hervorragend an den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr angebunden. Am Bahnhof Alexanderplatz verkehren S- und U-Bahn-Linien, Regionalzüge, mehrere Straßenbahn- und Buslinien sowie am Wochenende der Harz-Berlin-Express. Auch für den Individualverkehr ist der Standort über die umliegenden Verkehrsachsen und Bundesstraßen B1, B2 und B5 sehr gut erreichbar. Diese starke Standortqualität setzt sich in der Ausstattung des Gebäudes fort: Die modernen Büroflächen bieten flexible Raumkonzepte, Deckenhöhen von 2,80 bis 3,00 Metern, Kühldecken sowie innenliegenden Sonnenschutz. Darüber hinaus stehen im Gebäude flexibel buchbare ATworld-Flächen zur Verfügung. Eine 24-Stunden-Gebäudeüberwachung, ein Empfangsservice sowie Tiefgaragen- und Fahrradstellplätze ergänzen das hochwertige Angebot des Alex One.

Darüber hinaus ist das Alex One BREEAM-zertifiziert und erfüllt damit international anerkannte Nachhaltigkeitsstandards im Gebäudebetrieb. BREEAM ist ein internationales Bewertungssystem, das die Nachhaltigkeitsqualität von Gebäuden unter anderem mit Blick auf Umwelt, Energieeffizienz und Nutzungskomfort bewertet.

Die Zertifizierung unterstreicht den Anspruch von Aroundtown, moderne und zukunftsfähige Büroimmobilien mit hoher Aufenthaltsqualität und leistungsfähiger technischer Infrastruktur bereitzustellen. Als eines der führenden börsennotierten Immobilienunternehmen Europas bietet Aroundtown seinen Mietern umfassende Services und langfristig attraktive Bürostandorte in zentralen Lagen.

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