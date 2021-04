Bei bezahlbarem Wohnraum neue Wege gehen

Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) setzt bei der Bewirtschaftung ihrer Immobilienportfolios auf marktgerechte Wohnangebote und eine ausgewogene Mieterstruktur. So gelingt es dem Unternehmen, Leerstandquoten niedrig zu halten und Investoren attraktive Renditen zu bieten.

„Damit Wohnimmobilien gute Investments sind, bedarf es nicht teurer Mietzinsen oder Luxussanierungen“, betont Ulrich Jehle, Geschäftsführer der REA.

Passgenaue Wohnungen

„Entscheidend ist es für uns, Mietern genau die Wohnungen zu bieten, die zu ihnen passen. Neben einer guten Bausubstanz und energetischen Sanierungen gehören dazu auch innovative Angebote“, so Jehle.

Das Portfolio in Wertheim erhält beispielsweise eine Gästewohnung im Erdgeschoss. Diese Wohnung wird von der REA renoviert und eingerichtet und steht Mietern, die Gäste empfangen möchten, für mehrere Tage zur Verfügung.

„Auf diese Weise machen wir unser Wohnangebot noch attraktiver. Statt eine Pension in der Nähe buchen zu müssen, finden die Gäste unserer Mieter in Zukunft ein möbliertes Appartement im selben Haus vor. Das spart Geld und lastet den bestehenden Wohnraum effektiv aus“, sagt Jehle.

Langfristig erfolgreich bewirtschaften

Das Projekt in Wertheim umfasst insgesamt 343 Wohneinheiten. Seit Erwerb der Wohnanlage im Jahr 2016 wurden in Summe 142 Wohneinheiten umfassend saniert bzw. renoviert. Die Durchschnittsmiete des Portfolios umfasst aktuell 5,47 Euro je Quadratmeter, neue Wohnungen werden für 7,50 Euro vermietet.

„Damit ein Immobilienportfolio in einem kleineren Mittelzentrum, wie etwa Wertheim, langfristig erfolgreich bewirtschaftet werden kann, kommt es neben gezielten und marktgerechten Investitionen auch darauf an, bestehende Mietverhältnisse zu pflegen und dafür zu sorgen, dass sich Mieter innerhalb der Hausgemeinschaft auch wohlfühlen. Das gelingt mit der Renovierung von Gemeinschaftsflächen, wie etwa dem Treppenhaus oder mit innovativen Maßnahmen, wie der Gästewohnung“, so Jehle.

Idee für junge Wohninteressenten

In einem weiteren Wohnprojekt in Hof bietet die REA jungen Wohninteressenten, die oftmals den Wunsch nach einer individuell gestalteten Wohnung haben, Gutscheine für den Baumarkt an, wenn diese ihre Wohnung selbständig renovieren.

„Auf diese Weise werden wir dem Wunsch vieler junger Interessenten gerecht, die gerne eine Eigenleistung erbringen möchten, denen aber das nötige Budget fehlt“, so Jehle. Ein weiterer positiver Nebeneffekt sind junge, engagierte Mieter, die sich einbringen und die Hausgemeinschaft beleben.

„Mehrfamilienhäuser aus den 1970er Jahren sind oftmals alles andere als anonym, sondern Orte nachbarschaftlichen Zusammenlebens und gerade deswegen so lebenswert. Als Immobiliengesellschaft möchten wir erfolgreich in bezahlbare Wohnqualität investieren – innovative Wege helfen uns dabei“, so der REA-Geschäftsführer.

(REA/Manuela Blisse)