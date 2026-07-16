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Sachwerte / Immobilien

Avison Young stärkt deutsche Organisation: Tobias Scheutzow wird Finance Director Germany

Das international tätige Immobilienberatungsunternehmen Avison Young verstärkt sein Management-Team in Deutschland. Zum 1. Juli hat Tobias Scheutzow die Position des Finance Director Germany übernommen

© Avison Young

Er tritt damit die Nachfolge von Steffen Schürer an und wird den deutschen Finanzbereich verantworten und vom Hamburger Standort aus die weitere Entwicklung des Unternehmens begleiten.

Scheutzow bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Finance, Controlling, FP&A, Accounting und Compliance mit. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem Deutsche Shell, Systematics/EDS, Atos Origin, Microsoft Schweiz sowie Hapag-Lloyd/TUI Cruises. Seine Schwerpunkte liegen in integrierter Unternehmensplanung, Reporting, HGB-, IFRS- und US-GAAP-Abschlüssen, Transformationsprozessen sowie der Weiterentwicklung von Finance-Teams und -Systemen.

Mit der Personalie stärkt Avison Young seine organisatorischen Strukturen in Deutschland und schafft die Voraussetzungen für die weitere Expansion des Unternehmens. Als Finance Director Germany verantwortet Scheutzow die strategische und operative Steuerung sämtlicher Finanzthemen. Dazu zählen unter anderem Finanzplanung und Controlling, Reporting, Budgetierung sowie die enge Zusammenarbeit mit den internationalen Finance-Teams.

„Mit Tobias Scheutzow gewinnen wir einen erfahrenen Finanzexperten, der unsere deutsche Organisation mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner internationalen Erfahrung bereichern wird. Sein Know-how wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter umzusetzen und unsere internen Strukturen zukunftsorientiert auszubauen“, so Jochen Völckers, Geschäftsführer Deutschland bei Avison Young. Scheutzow ergänzt: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die weitere Entwicklung von Avison Young in Deutschland mitzugestalten.“

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