Aroundtown vermietet vier Hotels in deutschen Metropolregionen an PRISM

Unter den Marken Sunday Hotels und Belvilla übernimmt PRISM den Betrieb von Aroundtown-Hotelimmobilien in Düsseldorf, Frankfurt/Neu-Isenburg, Dortmund und Offenburg.

Vier Hotelimmobilien aus dem Aroundtown-Portfolio in West- und Südwestdeutschland wurden an die technologieorientierte Plattform PRISM vermietet. Unter den Marken Sunday Hotels und Belvilla betreibt PRISM fortan das Sunday Hotel Düsseldorf City Nord mit 190 Zimmern, das Sunday Hotel Frankfurt Airport Neu-Isenburg mit 163 Zimmern, das Sunday Hotel Dortmund City mit 82 Zimmern sowie das Offenburg City Hotel by Belvilla mit 79 Zimmern.

PRISM ist bereits Mieter weiterer Hotelimmobilien von Aroundtown, unter anderem von drei Resorthotels in beliebten touristischen Ferienregionen Norddeutschlands.

Das Sunday Hotel Düsseldorf besticht insbesondere durch seine verkehrsgünstige Lage mit einer schnellen Anbindung zum Flughafen, zur Messe sowie in die Innenstadt und ist damit sowohl für Geschäftsreisen als auch private Aufenthalte attraktiv. Konferenzräume, ruhig gelegene Zimmer und eine komfortable Ausstattung inklusive hauseigener Tiefgarage runden das Angebot ab. Eine ebenso zentrale Anbindung bietet das Sunday Hotel Frankfurt Airport Neu-Isenburg: Vor den Toren der internationalen Metropole verbindet das Hotel seine ruhige Lage am Waldrand mit der Nähe zum Flughafen und zum Frankfurter Messegelände, welches zu den wichtigsten Messestandorten weltweit zählt. Moderne Tagungsräume machen das Haus besonders für Businessgäste interessant, während das hauseigene Gym und die Sauna zum Entspannen einladen.

Shopping, Restaurants und Sehenswürdigkeiten sind im Sunday Hotel Dortmund City mit seiner direkten Innenstadtlage fußläufig erreichbar. Damit bietet das Haus einen hohen Komfort sowohl für Städte- als auch Geschäftsreisende, die mehrere großzügige Tagungs- und Veranstaltungsräume inklusive moderner Konferenztechnik erwartet. Die schnelle Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Messe-, Kongress- und Veranstaltungszentren wie die Westfalenhallen und den Signal Iduna Park macht das Haus auch für Eventbesucher, vom Fußballfan bis zum Messegast, attraktiv.

Zwischen Schwarzwald, Elsass und Schweiz gelegen, bietet das Offenburg City Hotel by Belvilla nicht nur fußläufig mit der historischen Offenburger Altstadt ein touristisches Highlight, sondern auch besonders beliebte Ausflugsziele in der gesamten Region. So erreichen Gäste beispielsweise Straßburg in nur etwa 30 Minuten per Zug oder Auto. Mit modern ausgestatteten Zimmern und Tagungsräumen, attraktivem Wellnessbereich und einem einladenden Biergarten legt das Haus besonderen Augenmerk auf die Aufenthaltsqualität von Business- als auch Freizeitreisenden im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

„Aroundtown hat Mietverträge für vier Immobilien mit PRISM abgeschlossen. Dies unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für die Zusammenarbeit mit etablierten Hospitality-Betreibern sowie für die Optimierung der Performance unseres Hotelportfolios in Kernmärkten. Wir freuen uns auf eine produktive und langfristige Zusammenarbeit“, sagt Marije Bekker, COO Hotel Division bei Aroundtown.

„Die vier Häuser von Aroundtown ergänzen unser europäisches Portfolio durch ihre Lagen in unmittelbarer Nähe zu Business- und Messemetropolen ideal“, sagt Puneet Yadav, SVP und Head of Hotels Germany und UK bei PRISM.

PRISM (ehemals Oravel Stays Ltd.) ist die Muttergesellschaft von SUNDAY, Dancenter, Danland und Belvilla in Deutschland sowie eines Markenportfolios mit wachsender Präsenz von mehr als 22.000 Hotels und 123.000 Ferienunterkünften in über 35 Ländern. Von Kurzaufenthalten und Extended-Stay-Angeboten über Luxusreisen bis hin zu Hospitality-Technologielösungen vereinfacht und bereichert PRISM das urbane Leben durch skalierbare Innovationen.

Aroundtown ist eines der größten Immobilienunternehmen Europas und verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das neben Büro- und Wohnimmobilien auch zahlreiche Hotelstandorte umfasst.

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