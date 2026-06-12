Aroundtown treibt Umwandlung von Büroimmobilien in europäischen Städten voran

Aroundtown, eines der größten Immobilienunternehmen Europas, entwickelt seine Mixed‑Use‑Strategie in zentralen Lagen konsequent weiter. Ein besonderer Fokus liegt auf Serviced Apartments als ergänzende Nutzung in Bestandsimmobilien. Sie erweitern klassische Bürostandorte um neue Nutzungsrhythmen, erhöhen die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit von Immobilien, tragen zur Belebung urbaner Quartiere auch außerhalb klassischer Bürozeiten bei und schaffen langfristig attraktive Ertragsperspektiven, weit über die regulären Mietlaufzeiten von Büromieten hinaus. Die Integration von Serviced Apartments ist damit nicht nur eine Antwort auf veränderte Marktanforderungen, sondern ein strategischer Baustein zur nachhaltigen Wertentwicklung von Bestandsimmobilien.

Wie erfolgreich Mixed‑Use‑Konzepte umgesetzt werden können, zeigt das Objekt Coolse Poort in Rotterdam. Das ehemalige Bürogebäude in zentraler Lage wurde kürzlich umfassend modernisiert und in ein gemischt genutztes Objekt transformiert. Serviced Apartments, Konferenzflächen sowie ergänzende Angebote wie ein großes Fitnessstudio machen die nachhaltige Immobilie heute zu einem lebendigen Bestandteil der Innenstadt, der auf die Bedürfnisse des Quartiers zugeschnitten ist.

„Büros bleiben ein zentraler Bestandteil urbaner Räume – gleichzeitig verändern sich marktübergreifend die Anforderungen an Gebäude. Mit Mixed‑Use‑Konzepten entwickeln wir Bestandsimmobilien gezielt weiter und ergänzen sie um Nutzungen wie Hospitality, Gastronomie oder Fitness“, sagt Barak Bar-Hen, CEO von Aroundtown. „Serviced Apartments sind dabei ein wichtiger Baustein, insbesondere in innerstädtischen Lagen, weil sie flexible Aufenthaltsformate ermöglichen. Sie verbinden eine hohe Nachfrage mit attraktiven langfristigen Ertragsperspektiven, oftmals attraktiver als reguläre Büromieten, und ergänzen bestehende Bürostandorte um eine Nutzung, die zur Belebung und nachhaltigen Wertentwicklung urbaner Quartiere beiträgt.“

2025 hat das Unternehmen in Rüsselsheim nahe Frankfurt erfolgreich die Umwandlung eines Bürogebäudes zu einem Hotelobjekt abgeschlossen, das anschließend an B&B Hotels vermietet wurde. Diesen Ansatz verfolgt Aroundtown in mehreren europäischen Städten, unter anderem in London. In Kensington wurden ehemalige Wohnimmobilien, die vormals für Hospitality genutzt wurden, umfassend saniert und modernisiert sowie in ein Serviced-Apartment-Angebot überführt. Es entstehen 70 Apartments verteilt auf zwei Objekte, die die starke lokale Nachfrage bedienen.

Umwandlung in der Praxis: Projekte, die derzeit geplant oder im Umbau sind

Auch in mehreren großen deutschen Städten plant Aroundtown Weiterentwicklungen bestehender Immobilien zu gemischten Nutzungskonzepten mit Serviced Apartments. Derzeitig geplante Umwandlungen zu Serviced Apartments, entweder als Komplettumwandlung oder als Mixed-Use-Konzept, sind vorgesehen in folgenden Objekten:

Dortmund (Königswall 1): Am Königswall, direkt am Hauptbahnhof, befinden sich 51 Serviced Apartments im Umbau und werden gemäß Planung im Sommer 2026 fertiggestellt.

Am Königswall, direkt am Hauptbahnhof, befinden sich 51 Serviced Apartments im Umbau und werden gemäß Planung im Sommer 2026 fertiggestellt. Athen (11 Themistokleous): In zentraler Innenstadtlage von Athen wird ein ehemaliges Bürogebäude in 43 Serviced Apartments umgewandelt. Die Fertigstellung ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant.

In zentraler Innenstadtlage von Athen wird ein ehemaliges Bürogebäude in 43 Serviced Apartments umgewandelt. Die Fertigstellung ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant. Berlin (Karl-Liebknecht-Straße 33): In äußerst zentraler Lage auf dem Alexanderplatz entstehen 285 Serviced Apartments. Die Baugenehmigung wurde erteilt, das ehemalige Büroobjekt befindet sich im Umbau und soll Ende 2026 abgeschlossen werden.

In äußerst zentraler Lage auf dem Alexanderplatz entstehen 285 Serviced Apartments. Die Baugenehmigung wurde erteilt, das ehemalige Büroobjekt befindet sich im Umbau und soll Ende 2026 abgeschlossen werden. Dortmund (Hansastraße 95): Die Mixed-Use-Transformation mit 134 Serviced Apartments ist ebenfalls in der Umsetzung und wird voraussichtlich Ende 2026 abgeschlossen.

Die Mixed-Use-Transformation mit 134 Serviced Apartments ist ebenfalls in der Umsetzung und wird voraussichtlich Ende 2026 abgeschlossen. Berlin (Marburger Straße 12–13): Hier werden nahe des Ku‘damms 84 Serviced Apartments entwickelt. Die Baugenehmigung liegt vor, das ehemalige Büroobjekt befindet sich im Umbau und soll 2027 fertiggestellt werden.

Hier werden nahe des Ku‘damms 84 Serviced Apartments entwickelt. Die Baugenehmigung liegt vor, das ehemalige Büroobjekt befindet sich im Umbau und soll 2027 fertiggestellt werden. Frankfurt am Main (Stuttgarter Straße 18): Das Büroobjekt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs wird in ein Serviced-Apartment-Projekt mit 188 Einheiten umgewandelt. Die Baugenehmigung ist eingereicht und die Entkernungsarbeiten haben begonnen. Der vollständige Umbauprozess wird in diesem Jahr fortgesetzt und die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

Das Büroobjekt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs wird in ein Serviced-Apartment-Projekt mit 188 Einheiten umgewandelt. Die Baugenehmigung ist eingereicht und die Entkernungsarbeiten haben begonnen. Der vollständige Umbauprozess wird in diesem Jahr fortgesetzt und die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Hannover (Karl-Wiechert-Allee 18–22): In Hannover werden 83 Serviced Apartments umgebaut, die 2027 fertiggestellt werden.

In Hannover werden 83 Serviced Apartments umgebaut, die 2027 fertiggestellt werden. Berlin (Köpenicker Straße 30): In der Köpenicker Straße entstehen 161 Serviced Apartments. Das Büroobjekt befindet sich im Umbau und die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

In der Köpenicker Straße entstehen 161 Serviced Apartments. Das Büroobjekt befindet sich im Umbau und die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Frankfurt am Main (Bleichstraße 64): Ein Bürogebäude wird zum Teil in ein Serviced-Apartment-Konzept mit 86 Einheiten umgebaut. Die Baugenehmigung ist eingereicht, die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Weitere Projekte in München, Stuttgart und Essen sind in Planung. Die Weiterentwicklung im Bestand verbindet neue Nutzungskonzepte mit Modernisierung. Ziel ist es, Immobilien langfristig wettbewerbsfähig aufzustellen und urbane Standorte durch eine ausgewogene Nutzungsmischung zu stärken.